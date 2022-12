Tornare in forma senza necessariamente andare in palestra è possibile. Ecco alcuni consigli per restare in forma, senza palestra e allenamento. Vediamo come fare con 15 consigli segreti.

Consigli per tornare in forma senza palestra

Per tenersi in forma non serve necessariamente un abbonamento in palestra.

Se correre sul tapis roulant o sollevare pesi nell’apposita area non fa per voi, infatti, ci sono alcune azioni che potete mettere in pratica che fanno bene al corpo e allo spirito e che vi aiuteranno a mantenervi in forma senza nemmeno farci caso. Ecco 15 tips per tornare in forma senza palestra.

1.Camminate: obiettivo 10mila passi al giorno

Camminare è l’esercizio in assoluto più sottovalutato, nonostante abbia così tanti vantaggi per la forma fisica.

È uno dei modi più semplici per tenersi in forma e migliorare il benessere generale.

Fate un paio di passeggiate anche di soli 30 minuti al giorno, e ponetevi l’obiettivo di camminare per un totale di 10mila passi quotidianamente.

2.Preferite la bicicletta alla macchina

Scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto non solo vi farà risparmiare denaro, ma avrà un enorme impatto sulla vostra salute.

Accumulare un’ora di cardio quando vi spostate da una parte all’altra della città significa fare esercizio e tenersi in forma senza neanche pensarci.

3.Fate le scale

Alcuni esperti affermano addirittura che salire le scale brucia più calorie al minuto che fare jogging.

Abbiamo tutti l’abitudine di prendere l’ascensore, quindi le prime volte fare le scale sarà uno sforzo consapevole. Includete le scale nella vostra attività quotidiana, a casa, al lavoro, in metropolitana: farete un favore gigante alla vostra salute.

4.Rimanete attivi anche sul divano

Questi semplici esercizi possono aiutarvi a mantenere una certa forma fisica.

Il più semplice è il sit-to-stand, cioè da seduto a in piedi. Ripetete lo stesso movimento più e più volte: aiuta a rafforzare i muscoli della coscia e ad aumentare la frequenza cardiaca.

5.Ballate

Ballare è facile, molto divertente e la perfetta attività per rimanere in forma. La danza non solo dà una felicità istantanea, ma tonifica anche tutto il tuo corpo. Un allenamento di danza di circa 30 minuti brucia tra le 150 e le 250 calorie, più o meno come fare jogging.

6.Esercizi in 10 minuti

Prima di fare la doccia o mentre guardate la TV, fate dei saltelli sul posto allargando braccia e gambe (si chiamano jumping jack). È un esercizio semplicissimo che sicuramente avrete già fatto, e vi aiuterà molto, soprattutto se avete passato la giornata sedute al computer o sui banchi di scuola.

7.L’alimentazione

Seguire una dieta sana è il regalo più grande che possiamo fare al nostro corpo. Ciò non significa privarsi di quello che più ci piace. Le diete drastiche infatti non sono mai la scelta migliore: tutto sta nella quantità e nell’equilibrio.

8.Cammina più velocemente

Mentre ti dedichi a degli incarichi, come portare il cane fuori o andare in giro per negozi, fallo più rapidamente. Brucerai più calorie, farai alzare il battito cardiaco e risparmierai tempo.

9.Non sederti per più di 30 minuti alla volta

Le persone che rimangono sedute alla scrivania per ore rischiano un dolore alla schiena cronico. Bruci il 33% di calorie in più mentre sei in piedi, e poi camminare frequentemente ti aiuterà ad allungare i muscoli e a migliorare la postura.

10.Muovi diverse parti del corpo

Sebbene ci siano movimenti che vengono spesso considerati negativamente, picchiettare le dita, allungare i muscoli, far roteare le pupille, muovere il collo e i polsi e alzarti e fare frequentemente due passi possono aiutarti a bruciare più calorie e migliorare il tuo metabolismo. Muovi le gambe o le braccia quando parli al telefono, guardi la televisione o leggi.

11.Respira profondamente

Prendi anche l’abitudine di rilassarti, sederti e respirare profondamente usando il diaframma. Inala per uno o due secondi ed esala per due secondi. Fallo per due minuti al lavoro, in macchina, sul divano, mentre prepari la cena o prima di andare a letto.

12.Realizza le faccende domestiche in intervalli pari a 30 minuti- un’ora

Lavare a terra, pulire, spolverare, passare l’aspirapolvere, innaffiare le piante, spazzare, lavare le finestre, lavare la macchina, rastrellare e altre attività sono veri e propri esercizi fisici. Dovresti sudare mentre te ne occupi affinché siano ancora più efficaci.

13.Coltiva hobby all’aria aperta

Pur detestando fare attività fisica, magari ti piace lanciare il frisbee e giocare con il tuo cane, giocare a baseball con i tuoi figli o a pallacanestro con i tuoi amici. Aggiungere il plus della socializzazione ai tuoi hobby attivi ti permetterà di considerarli meno faticosi.

14. Pianifica delle giornate dinamiche fuori casa

Fai bowling, gioca con i tuoi figli, pedala, nuota, balla o prova i videogiochi attivi con la tua famiglia o i tuoi amici. Dedica diverse serate e weekend a queste attività condivise con gli altri invece di sederti davanti alla televisione o al computer.

15.Tenete un diario

Cercate di scrivere progressi, obiettivi, miglioramenti di forza e resistenza. Non limitatevi solo a capire quante calorie state perdendo o simili, non cedete a una gestione caotica dell’allenamento. Potete controllare molto bene la vostra evoluzione e tenere traccia di tutto vi permette di farlo in modo funzionale e cosciente. Per le donne, molto utile tenere traccia anche in base al calendario lunare e al ciclo mestruale.