La dieta di Adele: come ha fatto la cantante a perdere 30 kg in un anno

Una delle cantanti più amate di sempre è Adele. La popstar in un solo anno è riuscita a dimagrire ben 30 kg. Scopriamo come ha fatto, la dieta che ha seguito la cantante che l’ha trasformata esteticamente.

La dieta di Adele: ecco di cosa si tratta

Per diversi anni, su conto di Adele, si è parlato di dieta Sirt che l’avrebbe fatta dimagrire così tanto. La stessa popstar ha smentito in un intervista a Vogue UK. Ecco, invece, quale dieta ha seguito e i trucchi utilizzati per dimagrire.

Dietro la perdita di peso della cantante non c’è una dieta, ma ben altro: l’allenamento. A dichiararlo è stata proprio lei, in una lunga intervista a Vougue UK, dove Adele si è raccontata senza filtri, affrontando anche temi spinosi, come il divorzio e, appunto, il forte dimagrimento.

A proposito della dieta Sirt, la cantante britannica ha chiarito: “No, non l’ho mai fatta. Niente digiuno intermittente. Niente dieta. Semmai mangio più di prima perché mi alleno tanto.”

La cantante ha spiegato che nel periodo del suo divorzio era “divorata dall’ansia” e che allenandosi ha scoperto di riuscire a stare molto meglio, poi ha aggiunto: “Non si trattava di perdere peso: volevo diventare forte e concedermi del tempo senza guardare il cellulare, da cui ero diventata dipendente”.

E, così è diventata una vera e propria fitness addicted, tanto da allenarsi anche due e tre volte al giorno.

In cosa consiste il suo allenamento? Il suo training consiste in:

sessione di pesi al mattino

camminata o boxe nel pomeriggio

allenamento cardio la sera

La dieta Sirt associata ad Adele, cosa si mangia

Il principio su cui si basa la dieta Sirt è quello di mangiare cibi che attivano le sirtuine, i geni della magrezza, ossia delle proteine coinvolte nei processi di riparazione del DNA e di rallentamento dell’invecchiamento delle cellule e delle malattie che derivano da questo invecchiamento.

Si chiamano geni della magrezza perché è stato notato che sono più presenti in soggetti sottopeso. Gli alimenti che attivano le sirtuine sono molti e includono anche dolci come il cioccolato (ma fondente ad almeno l’85%) e i datteri Medjoul. Anche il vino rosso (grazie al resveratrolo ), i pistacchi, la cipolla rossa sono inclusi nella lista dei cibi Sirt che è di circa 60 alimenti.

Anche se non si tratta di una dieta molto restrittiva, non va seguita per più di tre settimane. Altrimenti, lasciate da parte la dieta e fate come Adele: tanto allenamento e in modo costante, i risultati sono strabilianti.