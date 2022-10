5 ragioni valide per assumere il magnesio

Il magnesio è un minerale essenziale per il benessere del nostro organismo, dato che è necessario per centinaia di reazioni biochimiche, tra cui la produzione di energia, la contrazione muscolare e la trasmissione nervosa. È stato inoltre dimostrato che è utile per la salute delle ossa, il controllo degli zuccheri nel sangue e la salute del cuore. Ecco perché oggi scopriremo insieme 5 buoni motivi per iniziare ad assumere magnesio.

1. La carenza di magnesio è comune in Europa

Stando ad alcuni studi, in Europa il 70% delle persone soffre di questa problematica. Si tratta di un dato importante, in quanto chiarisce tutta la necessità di assumere più alimenti contenenti questo nutriente, o di ricorrere agli appositi integratori. Si consiglia a tal proposito di informarsi anche sul tema carenza di magnesio sintomi, così da capire se è il caso di approfondire la questione con il proprio medico di fiducia.

2. Il magnesio svolge un ruolo importante nella produzione di energia

Questo minerale è necessario per la produzione di ATP (adenosina trifosfato), ovvero la molecola utilizzata dalle nostre cellule per la produzione di energia. Pertanto, una carenza di magnesio può provocare stanchezza e debolezza, due condizioni che possono incidere negativamente sulla qualità della nostra vita, anche da un punto di vista professionale.

3. Il magnesio è necessario per la contrazione muscolare

Il magnesio è un elemento indispensabile per il nostro organismo, anche per un altro motivo: viene infatti coinvolto nella contrazione e nel rilassamento muscolare, in quanto contribuisce a regolare il livello di calcio nelle nostre cellule. Una carenza di magnesio può causare crampi, spasmi e debolezza muscolare. Anche in questo caso, si tratta di conseguenze piuttosto pesanti, che non devono essere assolutamente sottovalutate.

4. Il magnesio fa bene al cuore

Questo minerale fa bene al nostro cuore, perché aiuta a mantenere la pressione sanguigna ad un livello regolare. Inoltre, il magnesio può aiutare a prevenire aritmie e attacchi cardiaci, che purtroppo rappresentano a loro volta una problematica piuttosto comune in Italia, oltre che molto pericolosa. Infine, il magnesio ha un effetto positivo sui livelli di colesterolo e trigliceridi, dunque contribuisce a tenerli sotto controllo.

5. Può aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue

Questo è un altro problema che il magnesio può aiutarci a risolvere: questo elemento, tenendo sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, può infatti prevenire l’insorgenza del diabete di tipo 2. In secondo luogo, è stato dimostrato che il magnesio può avere degli effetti benefici per le persone che soffrono di questa condizione, in quanto può contribuire a migliorare la sensibilità all’insulina.

Conclusioni

Se non si assume una quantità sufficiente di magnesio con la dieta, è bene considerare un’integrazione di questo importante minerale, per via dei suoi vantaggi a livello di salute del nostro organismo. È stato inoltre dimostrato che è utile per la salute delle ossa, il controllo degli zuccheri nel sangue e il benessere del cuore. Prima di assumerlo, però, bisogna sempre parlarne con il proprio medico di fiducia, così da avere un parere professionale.