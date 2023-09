L’autunno è appena arrivato, nonostante le temperature ancora estive, è la stagione della caduta dei capelli. Cosa fare per combatterla? Ecco 7 alimenti consigliati contro questo problema.

7 alimenti consigliati contro la caduta dei capelli

Come anticipato, l’autunno è stagione in cui dovresti mangiare più alimenti contro la caduta dei capelli: è proprio in questo periodo che fusti e radici si rinnovano, sia in risposta alle aggressioni dell’estate, sia per il calo fisiologico dei livelli energetici del nostro corpo, che si allinea ai ritmi della natura e si prepara al “letargo” invernale.

Tra i fattori che influenzano i tuoi capelli ce ne sono alcuni che non si possono controllare, come la genetica, l’età o gli ormoni. Si può però agire su altri fronti, primo tra tutti su quello che mangi. Contro la caduta dei capelli esistono diversi alimenti consigliati: Mangiando i giusti alimenti contro la caduta dei capelli, puoi influenzare la loro crescita, la lucentezza e persino la probabilità che diventino bianchi. Ecco la top 7.

Agrumi

Gli agrumi portano benefici notevoli ai tuoi capelli perché il loro contenuto di vitamina C facilita l’assorbimento del ferro, che quando manca porta alla caduta dei capelli. Sì alle arance, mandarini e melograni: così aiuterai il tuo organismo a rafforzare la tua chioma.

Tè verde

Il tè verde è una delle bevande più apprezzate al mondo e regala tanti benefici per la salute. Oltre ad aiutare ogni cellula del nostro organismo e a migliorare la salute del cuore, il tè verde è il re degli antiossidanti, antiage e drenanti. Preserva la salute della pelle, previene la caduta dei capelli e supporta la crescita di nuovi, aiutando in caso di cute secca e forfora.

Cipolle

Le cipolle bianche, nonostante contengano poche calorie, vantano un alto contenuto di antiossidanti, come la quercetina. Sono un ottimo rimedio per contrastare la perdita dei capelli anche perché contengono zolfo, che aiuta a migliorare la circolazione sanguigna. La cipolla aumenta, inoltre, la produzione di collagene ed esercita proprietà antibatteriche, combattendo le infezioni del cuoio capelluto.

Bietole

Le verdure a foglia verde, come le bietole, sono ricche di antiossidanti e contengono ferro, nutriente essenziale per rafforzare i capelli e per favorirne la crescita. Non solo. Le bietole possiedono una gran quantità di vitamina A e vitamina C, importanti per la produzione di sebo, sostanza oleosa prodotta dai follicoli piliferi indispensabile per la crescita dei capelli.

La mancanza di un’adeguata produzione di sebo può essere la causa di danni ai follicoli e della caduta del capello. Ecco perché è importante inserire nella tua dieta verdure come bietole, ma anche cavoletti di Bruxelles, spinaci e rucola.

Salmone

Il salmone è un’ottima fonte di Omega-3, noti per essere dei “grassi buoni”: essendo degli anti-infiammatori naturali, possono aiutare contro la caduta dei capelli quando questa è causata da uno stato infiammatorio.

Altre grandi fonti di Omega-3 sono le noci, i semi di chia e i semi di lino. Il salmone è anche un’importante fonte di vitamina D che stimola i follicoli.

Yogurt greco

Hai mai notato che quasi tutte le antiche statue greche sono raffigurate con capelli folti e ondulati? Forse questa caratteristica è dovuta allo yogurt denso e ricco di proteine che i greci e altre culture hanno mangiato per centinaia di anni. Lo yogurt greco contiene vitamina B5, nota anche come acido pantotenico. Le vitamine del gruppo B possono aiutarti a mantenere la pelle e i capelli belli e in salute.

Peperoncino

Il peperoncino, oltre a rallentare la caduta dei capelli, è un ottimo stimolante della circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. Il peperoncino cayenne contiene capsaicina, che provoca un intenso flusso sanguigno. Questa sostanza favorisce la ricrescita dei capelli e soprattutto ne previene la caduta.