Dieta detox: come nutrirsi in autunno

Con l’autunno appena cominciato, si ha bisogno di cambiare le proprie abitudini alimentari, anche per proteggersi dai classici malanni di stagione. Per farlo, bisogna nutrirsi nel modo giusto e la dieta detox è il regime adatto per una serie di alimenti e di componenti da assumere. Scopriamo cosa mangiare e come fare per affrontare la stagione al meglio.

Dieta detox

Con la stagione autunnale appena cominciata, è inevitabile andare incontro a qualche malessere e gonfiore addominale. La dieta detox permette di riequilibrare le proprie abitudini alimentari e lo stile di vita. Inoltre, si sa che mangiare i giusti alimenti permette di cominciare a stare bene, ma anche affrontare un periodo in modo più energico e in salute.

Solitamente la stagione autunnale porta con sé un umore più altalenante del solito insieme a un po’ di stanchezza e fiacchezza. Depurare l’organismo dalle scorie che si sono accumulate è il modo migliore per pulire l’organismo e ripartire così alla grande. Uno stile alimentare depurativo e disintossicante è ciò che occorre per cominciare con il piede giusto.

In questo periodo, complice anche la mancanza di luce, le giornate di buio, si va incontro a un maggiore consumo di carboidrati e zuccheri che fanno impennare i chili di troppo e il girovita. Una dieta detox è l’ideale per stimolare le difese immunitarie e, quindi, evitare di andare incontro a raffreddori e influenze che sono tipici del periodo.

Un regime disintossicante da scegliere in modo equilibrato e sano, magari con l’aiuto di un esperto del settore, permette sicuramente di depurare l’organismo e liberarlo dalle tossine, ma ha anche un’azione di pulizia sul fegato che è sottoposto a disordini alimentari.

Dieta detox: cosa mangiare

Per ripartire alla grande e lasciare da parte il senso di spossatezza e stanchezza che affligge con l’arrivo dell’autunno, la dieta detox che ha il compito di ripulire l’organismo, grazie al consumo di determinati alimenti, sicuramente contribuisce a un notevole miglioramento dello stato psicofisico.

Il punto chiave è sicuramente l’idratazione, quindi si consiglia di bere almeno un litro e mezzo di acqua giornaliera.

In questo modo ci si depura, si va a favorire l’idratazione che, a sua volta, elimina i materiali di scarto e residui che si sono accumulati. A prescindere dal regime dimagrante e dallo stile di vita, è bene sapere che sono sempre previsti i classici cinque pasti al giorno che favoriscono la digestione tenendo anche sott’occhio la glicemia.

Un regime come la dieta detox si basa su alimenti che sono ricchi di antiossidanti che hanno sia una funzione depurativa che rinforzante. Sono alimenti importanti da assumere dal momento che vanno a eliminare le sostanze tossiche e, al tempo stesso, accelerano il ricambio cellulare combattendo così i radicali liberi.

Si raccomanda moltissima vitamina A e C, ma anche frutta e verdura di stagione, quali agrumi, broccoli e verze, ma anche cavoli dall’azione depurativa. Le carote depurano l’organismo, così come i funghi che migliorano il sistema immunitario. Non mancano poi tisane e bevande depurative come menta o tè verde che puliscono le scorie.

