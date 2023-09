Dimagrire non è così facile come ingrassare e spesso, nel tentativo di perdere peso, soprattutto con il fai-da-te la situazione peggiora. Capita spesso che nonostante le diete e il deficit calorico questo non funziona. Ecco 7 motivi.

7 motivi per cui il deficit calorico non funziona

Ingrassare è facile, dimagrire è difficile e non sempre è vero che “basta mangiare di meno” per dimagrire. Sicuramente, l’unico modo per perdere grasso è una dieta ipocalorica più o meno prolungata nel tempo ma bisogna saperla fare perché andare incontro ad errori che possono compromettere il percorso di perdita di peso è facile, soprattutto quando si fa da sé.

Ecco 7 motivi per cui nonostante il deficit calorico non si dimagrisce e dunque questo metodo non funziona nell’obiettivo di perdita di peso.

Metabolismo bloccato: il tuo corpo punta sempre a mantenere un bilancio calorico equilibrato. Se andiamo incontro a una diminuzione dell’apporto calorico, i processi metabolici rallentano di conseguenza. Questo vuol dire che il tuo organismo brucerà sempre meno calorie fino a raggiungere una fase in cui le calorie introdotte e quelle consumate sono equivalenti: di stallo.

Allenamento irregolare: il calo di peso e l’attività fisica vanno a braccetto, ma spesso ci scordiamo che l’allenamento deve essere idoneo agli obiettivi che ci siamo prefissati. Carichi esagerati, o allenamenti non costanti alla lunga non porteranno al dimagrimento. Per evitare fasi di stallo, allenati con regolarità, scegli gli esercizi in modo ponderato.

Troppo stress: Se l’apparato muscolare e il sistema nervoso non riescono a recuperare a causa della brevità delle pause o della carenza di sonno, il corpo produrrà un numero maggiore di ormoni legati allo stress. Stanchezza, mancanza di motivazione e debolezza possono essere i primi sintomi.

Hai eliminato carboidrati: Eliminare i carboidrati come pasta e pane non assicura il dimagrimento, anzi. I glucidi sono indispensabili per una dieta bilanciata e permettono di tenere alto il metabolismo grazie all’influenza sugli ormoni tiroidei. Sono necessari soprattutto se sei sportivo: il glucosio è la fonte di energia preferenziale per l’organismo. Mai escludere i carboidrati.

Deficit calorico non funziona? Ecco i motivi

Tra gli altri motivi per cui il deficit calorico non funziona e non ti fa dimagrire, eccone altri. Seguire una dieta ipocalorica nel momento sbagliato: Per dimagrire, però, non è raro che l’introito energetico venga drasticamente ridotto e che vada oltre alle 350-500 kcal giornaliere consigliate. Un calo drastico che porterà ad uno stallo del peso a cui seguirà un altro taglio calorico.

Non essere motivati: Capita spesso che dopo poco tempo non c’è più motivazione nel seguire la dieta. Bisogna considerare la dieta non come una fase di dimagrimento ma come stile di vita. Altrimenti si tornerà a mangiare come prima.

Dormire poco: Dormire poco e avere un sonno poco qualitativo può incidere negativamente sui risultati della perdita di peso, soprattutto perché fa aumentare i livelli di cortisolo, il senso di appetito e, se ti alleni, non ti fa recuperare bene dall’allenamento non permettendo un adattamento ottimale agli stimoli forniti o influenzando negativamente il workout successivo.