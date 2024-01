Le mani sono una delle parti del corpo più in vista e per questo dicono molto di noi, e della nostra salute. E’ bene sempre prendersene sempre cura che sia estate ma soprattutto in inverno quando sono più soggette a fastidi. Ecco a cosa serve la radiofrequenza alle mani e i suoi benefici.

A cosa serve la radiofrequenza alle mani? I benefici durante l’inverno

Le mani, insieme al volto, sono una delle parti del corpo maggiormente esposte tutto l’anno. Per questo, e non solo, prendersene cura con trattamenti e massaggi mirati è essenziale per mantenerle in salute, morbide e protette dagli agenti esterni che ne possono compromettere gli equilibri. In questo interviene sempre la skincare con il suo vasto mondo nel settore di cosmetica e bellezza con dispositivi Hi-Tech. Tra questi in primis la radiofrequenza è una delle più potenti soprattutto come anti-age.

Sulle mani la radiofrequenza serve per diverse problematiche: contrasta i segni dell’invecchiamento, del sole e degli altri agenti dannosi che ne peggiorano notevolmente l’aspetto, dona una maggior elasticità e morbidezza della pelle, le cui cellule danneggiate vengono rivitalizzate.

La radiofrequenza alle mani oltre a ringiovanire i tessuti cutanei delle mani, serve durante l’inverno per contrastare secchezza, desquamazioni e grigiore. Il trattamento di bellezza deve essere abbinato a creme nutrienti e sedute di manicure mensili, per assicurarsi morbidezza anche nei mesi più freddi.

Lo strumento della radiofrequenza, inoltre, ha tanti benefici non solo d’inverno per cui stimola le fibre di collagene, che vengono contratte dal calore profondo emesso dall’apparecchio. Il calore produce l’allineamento originario delle fibre e aumenta la produzione di nuovo collagene. Il risultato è quasi immediato: alcuni test hanno dimostrato l’incremento volumetrico e qualitativo di neo-collagene dopo 10-12 sedute molto brevi.

La radiofrequenza è particolarmente indicata nei casi in cui le ossa della mano siano ben visibili attraverso la pelle: gli infossamenti e i “buchi” causati dall’invecchiamento vengono di fatto “riempiti” dal nuovo collagene prodotto attraverso il macchinario, con risultati nettamente superiori a quelli di un normale filler a base di acido ialuronico.

Radiofrequenza alle mani: tutti i benefici

Le mani, bigliettino da visita di ognuna di noi, svelano molto della nostra salute e non fanno sconti all’età che cerchiamo di nascondere in altro modo. Come per il collo, le mani se non sono adeguatamente curate mostrano i primi segni di invecchiamento, poca elasticità e luminosità. Il rimedio di bellezza più efficace e potente come anti-age, come detto, è la radiofrequenza che con il suo strumento e calore apporta tanti benefici alle mani, anche durante l’inverno.

Questa tecnica di medicina estetica indolore e non invasiva è infatti molto efficace per contrastare i segni del tempo, l’invecchiamento e le rughe sulle mani e sul viso. La tecnica è detta anche lifting senza bisturi, proprio perché gli effetti e i risultati che si possono ottenere con un certo numero di sedute, sono molto soddisfacenti sia in termini di tonicità che di ringiovanimento cutaneo.

Infine la radiofrequenza frazionata, indicata nei casi di macchie o rughe di piccoli dimensioni, consente al derma di produrre nuovo collagene, migliorando l’aspetto della pelle e rendendo quest’ultima più liscia e luminosa.