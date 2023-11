Ultima tendenza della cura delle pelle è il Bakuchiol, trend di skincare e perfetto antiage. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo prezioso cosmetico anti invecchiamento.

Cos’è il Bakuchiol puro? Tutto quello che c’è da sapere sul cosmetico antiage del momento

Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso del bakuchiol puro, un ingrediente attivo che si ottiene dalle foglie e dai semi del trifoglio di resina. La pianta è originaria dell’India e dello Sri Lanka, dove raggiunge un’altezza di 50-90 cm e presenta fiori viola piuttosto chiari. Il nome bakuchiol deriva dal nome della pianta: Bakuchi o Babchi.

Questa pianta è utilizzata da molto tempo nella medicina tradizionale cinese e indiana, contiene numerose sostanze fitochimiche, inclusi flavonoidi, cumarine e meroterpeni. Il bakuchiol è anche un potente antiossidante che protegge la pelle dall’inquinamento e dai radicali liberi, per questo viene necessariamente inserita nella skincare antiage. Il prodotto di origine vegetale è un ingrediente skincare vegano; è un potente antiossidante, riduce visibilmente le discromie cutanee dovute all’esposizione all’ambiente e ha un’incredibile azione lenitiva sulla pelle.

Inoltre il bakuchiol è anche in grado di ridurre l’aspetto di linee sottili e rughe, motivo per cui viene usato in molti prodotti skincare anti-età. L’utilizzo del bakuchiol come detto, affonda le sue radici nella medicina cinese e le ricerche più recenti hanno dimostrato che la sua applicazione topica ha incredibili benefici per tutti i tipi di pelle, da quella secca a quella acneica. Quali sono gli effetti del bakuchiol sulla pelle?

Le ricerche hanno dimostrato che il bakuchiol ha diversi benefici anti-age per la pelle. Aiutare a ripristinare la tonicità, definire la texture e uniformare il tono della pelle. E ancora, aiuta anche a calmare la pelle, il che lo rende un ingrediente ideale per coloro che presentano segni di sensibilità. In combinazione con il retinolo, il bakuchiol può aiutare a stabilizzarlo e a mantenerlo efficace più a lungo.

Un potente vantaggio di utilizzare i prodotti che contengono sia bakuchiol che retinolo è che le proprietà calmanti del bakuchiol possono consentire alla pelle di tollerare il retinolo in quantità maggiori e di farlo penetrare ancora meglio nell’incarnato.

Bakuchiol: cos’è, proprietà e benefici

Abbiamo visto cosa si intende per bakuchiol, un potente elisir di lunga giovinezza, da aggiungere assolutamente alla skincare antiage. Infatti, da quando se ne conoscono i benefici e le proprietà spesso lo si sostituisce al retinolo, sempre come anti-età. Il Bakuchiol proviene dalla medicina tradizionale cinese e proviene dall’India, un mix perfetto quando si parla di cura della pelle e skincare. Come aggiungerlo alla routine di bellezza?

Applicalo una o due volte al giorno, dopo il detergente viso, il tonico e l’esfoliante. Se si tratta di un siero al bakuchiol, applicalo prima della crema idratante, se invece utilizzi una crema idratante con bakuchiol, applicala dopo il siero. L’olio al bakuchiol dovrebbe essere applicato alla sera.

Estratto dai semi e dalle foglie di Psoralea Corylifolia, il composto viene utilizzato come ingrediente principale non soltanto di numerosi prodotti cosmetici ad effetto anti-age, ma anche di preparati anti-acne che sfruttano la sua attività anti-infiammatoria e antibatterica. Il bakuchiol è in grado di minimizzare i due principali problemi che affliggono le donne di ogni età, nelle rughe (terza età) e nell’acne (adolescenza).