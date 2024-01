Sono comuni negli sport sia agonistici che amatoriali gli infortuni muscolari. Per prevenirli esistono diversi metodi e consigli utili, ecco svelati i più efficaci da seguire.

Come prevenire gli infortuni muscolari: consigli utili

Qualsiasi sportivo amatoriale o professionista ha almeno una volta sofferto di infortuni muscolari. Questi comprendono la contrattura, che rappresenta una contrazione anomala e involontaria del muscolo, che non presenta rotture, ma che lascia parecchio sofferenti e con una difficoltà marcata nell’eseguire il movimento di estensione.

Il benessere fisico e mentale di chi pratica sport deriva anche da cosa si mangia durante la giornata. Alcuni alimenti, infatti, se consumati nelle corrette quantità e assunti nei giusti intervalli di tempo, aiutano a potenziare gli effetti di un allenamento; ridurre i rischi di infortuni; facilitare la guarigione da un incidente fisico. Ecco i consigli più utili su come prevenire gli infortuni muscolari.

Bere molta acqua

La disidratazione è una delle cause più frequenti di infortunio sportivo, perché i tessuti disidratati tendono a lesionarsi più facilmente. Il primo consiglio per prevenire gli infortuni muscolari è bere regolarmente acqua, anche quando lo stimolo della sete non è pressante.

La sete, che aumenta durante l’attività fisica anche a causa della sudorazione naturale, indica che il fisiologico processo di disidratazione è in atto, quindi tieni sempre a portata di mano una borraccia colma d’acqua.

Mangia frutta secca

Sempre per prevenire infortuni è indicato consumare frutta secca e alimenti contenenti polifenoli, proteine e vitamine. Questo perché durante l’attività fisica il corpo espelle tossine, insieme a importanti elementi nutritivi.

Il consumo di frutta secca in guscio ed essiccata, permette di reintegrare velocemente sali minerali, fibre e vitamine per la salute delle ossa.

Oltre alla frutta secca anche le proteine, frutta e verdure fresche di stagione sono ricche di vitamine e polifenoli, sostanze indispensabili per garantire l’elasticità dei tessuti, ed evitare infortuni muscolari.

Ridurre il consumo di alimenti infiammatori

Alcuni alimenti hanno un determinato potere infiammatorio, e quindi sono da evitare soprattutto in vista di un allenamento. Alcuni insaccati, il sale, le carni rosse, gli alcolici, gli olii vegetali, i grassi dei latticini sono considerati alimenti infiammatori.

Bastano alcuni accorgimenti come mangiare senza sale aggiunto, diminuire carboidrati, frittura e alimenti industriali raffinati.

Come prevenire infortuni muscolari: accorgimenti

Abbiamo visto cosa sono gli infortuni muscolari in generale non gravi ma molto fastidiosi. Ecco altri consigli utili per evitare che questo avvenga durante o dopo l’allenamento, a favore della prevenzione.

Riscaldamento e stretching sono gli accorgimenti più antichi di sempre, per non incorrere in infortuni sportivi. Una serie di movimenti leggeri e ripetuti, che producono allungamento muscolare sia prima che dopo la fase di sforzo.

Per quanto riguarda la vitamina C o acido ascorbico, questa è fondamentale non solo per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. La vitamina C la troviamo negli agrumi, nei frutti di bosco, nelle ciliegie, nei broccoli, nella lattuga, negli spinaci.