A Welfair 2026 un nuovo approccio alla prevenzione tra postura, sport e intelligenza artificiale

(Adnkronos) – “Promuovere una nuova cultura della prevenzione, capace di integrare competenze specialistiche, innovazione tecnologica e attenzione alla salute dei più giovani”. È questo l’obiettivo di Health 360, il progetto promosso e coordinato da 1health1lifeitaly, che sarà presentato dal 14 al 16 ottobre presso lo stand della Regione Lazio a ‘Welfair – La fiera del fare sanità’, in programma alla Fiera di Roma. Al centro dell’iniziativa, “la necessità di superare la frammentazione delle valutazioni specialistiche e favorire un approccio multidisciplinare, nel quale competenze differenti possano dialogare attraverso informazioni cliniche e dati strumentali. Health 360 – si legge nella nota – propone un percorso che mette in relazione odontoiatria, gnatologia, analisi posturale e baropodometria, con particolare attenzione all’età evolutiva, una fase in cui movimento, sviluppo fisico e attività sportiva assumono un ruolo importante”.

Uno degli elementi distintivi del progetto è l’integrazione di strumenti tecnologici avanzati nei percorsi di valutazione. Grazie alla collaborazione con Sensor Medica, azienda italiana specializzata nello sviluppo di tecnologie per l’analisi biomeccanica, a Welfair sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche di sistemi che consentono di acquisire dati quantitativi e visualizzare informazioni relative alla postura e alla distribuzione dei carichi corporei. “Tra le tecnologie presentate, Spine3D, il sistema di analisi posturale tridimensionale che sfrutta l’intelligenza artificiale per elaborare rappresentazioni e parametri utili alla valutazione, e le pedane baropodometriche, che permettono di rilevare e visualizzare la distribuzione delle pressioni plantari. Durante le simulazioni, i visitatori potranno osservare il funzionamento degli strumenti e la visualizzazione dei dati acquisiti, comprendendo come le informazioni strumentali possano affiancare l’osservazione dei professionisti e contribuire a una valutazione più articolata delle caratteristiche individuali”, sottolinea la nota.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini e agli adolescenti, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza del rapporto tra salute, movimento e sviluppo e incoraggiare il dialogo tra professionisti sanitari, famiglie, scuole e mondo dello sport. Le nuove tecnologie, senza sostituire il giudizio clinico, possono offrire strumenti di supporto per approfondire l’osservazione dei parametri posturali e biomeccanici anche in relazione alla pratica sportiva. “Health 360 nasce dalla volontà di promuovere una visione della prevenzione che consideri la persona nella sua complessità. Mettere in relazione competenze specialistiche differenti e integrare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie significa creare le condizioni per percorsi di valutazione sempre più completi e consapevoli. Vogliamo portare questa cultura nelle scuole, tra le famiglie e nel mondo dello sport, partendo proprio dalle nuove generazioni”, spiega Enrico Mallone, direttore generale di 1health1lifeitaly e Coordinatore del progetto Health 360. Il progetto coinvolge inoltre il professor Gabriele Pecora, esperto in odontoiatria e gnatologia, in rappresentanza del Comitato Scientifico, e Sensor Medica, partner tecnologico dell’iniziativa.

“La disponibilità di strumenti di misurazione sempre più evoluti sta contribuendo a trasformare il modo in cui i professionisti possono osservare e analizzare alcuni parametri biomeccanici. Il nostro obiettivo è mettere la tecnologia al servizio delle competenze professionali, fornendo dati e informazioni che possano essere integrati in differenti percorsi di valutazione. Health 360 rappresenta un’interessante occasione per mostrare come innovazione tecnologica e multidisciplinarità possano incontrarsi in un progetto dedicato alla prevenzione”, sottolinea Andrea Olivi Ceo di Sensor Medica.

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