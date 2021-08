Abbronzatura a macchie: cause e come rimediare naturalmente

L’abbronzatura a macchie è la conseguenza di una serie di atteggiamenti scorretti che, una volta individuati e corretti, capovolgono la situazione, al punto di ottenere un’abbronzatura perfetta ed omogenea che potrebbe durare nel tempo.

Abbronzatura a macchie

L’abbronzatura è uno degli obiettivi che uomini e donne, tra le altre cose, si prefissano durante l’estate. Nonostante si seguano le dovute accortezze, tuttavia, spesso e volentieri, ci si ritrova un’abbronzatura a macchie che, seppur non comporta grossi problemi, in ogni caso, esteticamente è brutta da vedere.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause alla base di un’abbronzatura a macchie, come ottenere un’abbronzatura perfetta ed omogenea, che duri molto di più di una sola estate e come farlo in modo naturale, con soluzioni biologiche, che non compromettono il benessere psicofisico del proprio organismo.

Abbronzatura a macchie: cause

La presenza di macchie rosse, bianche e scure sulla pelle può essere la conseguenza di fattori molteplici e distinti tra di loro, che possono o meno essere concomitanti. Se una simile situazione si verifica durante l’abbronzatura, allora, l’abbronzatura a macchie, esteticamente poco piacevole da vedere, è la conseguenza più diretta, tuttavia, dovuta ad una cattiva o mancata esfoliazione.

Sebbene un’esfoliazione corretta e regolare può impedire la manifestazione di un’abbronzatura a macchie, spesso questa da sola non basta e ha bisogno di essere integrata con una soluzione specifica che, oltre a fare da base ad una buona esfoliazione, idrata, nutre e protegge la pelle, preservando nel tempo sia la sua salute che l’abbronzatura, perfetta ed omogenea, anche quando le vacanze saranno terminate.

Scopriamo insieme come eliminare quella fastidiosissima abbronzatura a macchie!

Abbronzatura a macchie: miglior rimedio

L’esfoliazione è una procedura semplice, utile per eliminare dalla pelle le cellule morte, le quali, se presenti, impediscono un’abbronzatura perfetta ed omogenea. A questo proposito, tuttavia, ricordate di utilizzare esclusivamente prodotti naturali e di iniziare l’esfoliazione qualche giorno prima di esporvi al sole, onde evitare delle scottature inutili e dolorose, oltre che quella fastidiosissima abbronzatura a macchie. Infine, idratate le pelle, sempre, subito dopo la doccia.

Esistono numerose soluzioni che favoriscono il raggiungimento di quest’obiettivo, ma non tutte funzionano nello stesso modo e, soprattutto, non tutte garantiscono dei benefici che si stabilizzano nel corso del tempo, per un periodo lunghissimo. Ultra Bronze Gel è la prima soluzione naturale, ricca di principi attivi estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati che, se applicata regolarmente prima dell’esposizione al sole garantisce un’abbronzatura perfetta e, se applicata regolarmente dopo la doccia, garantisce un’abbronzatura intatta ed omogenea anche quando le vacanze saranno ormai un ricordo.

E’ sufficiente un solo minuto per applicarla e già si potrà notare la differenza tra il prima e il dopo.

A base di Olio di Germe di Grano, Ultra Bronze Gel è una crema gel naturale, che nutre, idrata e protegge la pelle senza esporre chi la usa al rischio di effetti collaterali per la naturalezza dei principi attivi che la compongono.

