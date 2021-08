Pressoterapia a casa: consigli e strumenti adatti

La pressoterapia si propone come obiettivo principale il benessere psicofisico dell’organismo, grazie a massaggi mirati e ad aria compressa, di durata ed intensità varia, a seconda delle esigenze dell’individuo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come sottoporsi a questa terapia in modo autonomo, anche in casa.

Pressoterapia a casa

La pressoterapia è una procedura medica e cosmetica impiegata ormai da diverso tempo, che si propone come obiettivo la rigenerazione del sistema linfatico, attraverso un massaggio ad aria compressa. Alla base del principio, vi è la certezza secondo cui, stimolando il movimento della linfa, si dilatano i vasi sanguigni e si eliminino le tossine accumulate all’interno dell’organismo. Tuttavia, la pressoterapia si propone anche altri obiettivo, quali un rafforzamento del sistema immunitario, un corpo rilassato, una pelle migliore e una postura corretta.

Nel tempo, la pressoterapia ha subito un’evoluzione, di conseguenza, se fino a non molto tempo la procedura si eseguiva in centri specializzati, oggi, questa può essere eseguita anche in casa, in modo autonomo, grazie all’utilizzo di strumenti professionali, destinati ad un uso domestico.

Pressoterapia a casa: consigli

La pressoterapia è una procedura semplice, che al giorno d’oggi può essere eseguita anche in casa. Perfetta per individui diversi, con esigenze diverse, tuttavia, è bene precisare che al trattamento non si possono sottoporre tutti gli individui a prescindere.

Sebbene i benefici della pressoterapia siano numerosi, come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura del paragrafo precedente, è preferibile che al suo trattamento non si sottopongano le donne in gravidanza, chi soffre di trombosi venosa profonda, vene varicose, flebite e tromboflebite, diabete, patologie cardiovascolari, renali ed epatiche. Prima di sottoporsi ad un trattamento di pressoterapia è preferibile fare un controllo sul proprio stato di salute.

Pressoterapia a casa: migliori strumenti

Se fino a non molto tempo fa la pressoterapia si eseguiva in centri professionali, oggi, con il mercato in continua evoluzione, numerose case produttrici, sfruttando i vantaggi della pressoterapia a casa, hanno saputo realizzare strumenti professionali, tuttavia destinati ad uso domestico. Su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei migliori apparecchi per la pressoterapia, destinati all’uso domestico, in promozione.

Pressoterapia Plus con tecnologia Sovrex

Progettato e realizzato allo scopo di alleviare la stanchezza e la tensione muscolare per favorire il relax, questo dispositivo plus si compone di due gambali con tecnologia Sovrex, fasce addominali e fasce glutei per favorire il messaggio nelle zone più critiche e affaticate del corpo. Il dispositivo è dotato di un programma regolabile, per selezionare il l’intensità del massaggio e la sua durata.

Pressoterapia JoySense 2.0

Come per il dispositivo precedente, anche questo si propone di alleviare la stanchezza e la tensione muscolare per favorire il riposo e il relax, massaggiando i glutei, le gambe e l’addome o, in alternativa, a seconda dell’opzione di vostra preferenza, anche le braccia. Rispetto al modello procedente, quest’apparecchio si compone di due programmi regolabili, ciascuno caratterizzato da una specifica sequenza di gonfiaggio, per garantire due diverse tipologie di massaggio, la cui intensità e durata può anche essere programmata anzitempo.

Pressoterapia JoySense 3.0

Infine, come ultimo modello, vi presentiamo questa versione più avanzata rispetto ai modelli proposti in precedenza, che si propone, in ogni caso, lo stesso obiettivo, ma che si compone di tre programmi programmabili, ciascuno dotato di una sequenza specifica di gonfiaggio e tre diverse tipologie di massaggio, la cui durata e intensità, anche in questo caso, può essere selezionata anzitempo.