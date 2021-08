Disfunzione erettile in estate: come rimediare naturalmente

La disfunzione erettile può essere la conseguenza di molteplici fattori, a volte interconnessi, a volte sconnessi tra di loro. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause più comuni e come prevenire o curare il problema con soluzioni naturali ed efficaci nel lungo periodo di tempo.

Disfunzione erettile in estate

La disfunzione erettile è una condizione comune che può colpire ogni uomo, indipendentemente dall’età o lo stato di salute complessivo in cui il suo organismo versa.

Si parla di disfunzione erettile o impotenza se:

si ha difficoltà a mantenere l’erezione per il tempo necessario a completare il rapporto sessuale

l’erezione si verifica occasionalmente, ma non tutte le volte che si ha un rapporto sessuale

si ha difficoltà a raggiungere l’erezione tutte le volte che si ha un rapporto sessuale

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause della disfunzione erettile, come prevenire la condizione e come curarla con soluzioni naturali.

Disfunzione erettile in estate: cause

L’eccitazione sessuale maschile è un processo complesso, che coinvolge gli ormoni, i muscoli, il cervello, le emozioni, i nervi e i vasi sanguigni. Questa può subire dei cali a causa di una serie di fattori che, in alcuni casi, si possono presentare singolarmente, in altri, anche tutti insieme. Quando si verifica una simile situazione si parla di disfunzione erettile o impotenza.

La disfunzione erettile può essere la conseguenza di fattori fisici, come ad esempio, una malattia (aterosclerosi, malattie del cuore, colesterolo alto, livelli elevati di pressione sanguigna, diabete, sclerosi multipla e via dicendo), testosterone basso, disordini del sonno, abuso di alcool e tabacco, oppure, la conseguenza di fattori psicologici, come problemi sul lavoro o in famiglia, scarsa comunicazione nel rapporto di coppia, depressione e molto altro ancora.

Esistono numerose soluzione grazie alle quali curare la disfunzione erettile, in special modo quando questa è la conseguenza di fattori psicologici che, per loro natura, possono anche essere temporanei e transitori. Scopriamo insieme come.

Disfunzione erettile: rimedio

Le soluzioni chimiche e naturali che garantiscono la prevenzione o la guarigione dalla disfunzione erettile sono numerose, ma non tutte funzionano nello stesso modo e, in particolare per quel che riguarda le soluzioni chimiche, non di rado capita di dover poi fare i conti con degli effetti collaterali pesanti, che si possono evitare optando, invece, per soluzioni naturali e sicure per la salute, anche se utilizzate per periodi di tempo lunghi.

Tauro Gel è la prima soluzione in gel che previene e cura la disfunzione erettile (nelle sue forme più lievi) per la sua capacità di intervenire direttamente su quelle aree coinvolte nell’eccitazione e l’azione sinergica dei principi attivi che la compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Maca Peruviana , che regolarizza e migliore la performance sessuale, stimolando il desiderio sessuale;

, che regolarizza e migliore la performance sessuale, stimolando il desiderio sessuale; il Cardo Mariano , selezionato per le sue proprietà antiossidanti e depurative, grazie alle quali garantire il vigore e l’energia perdute;

, selezionato per le sue proprietà antiossidanti e depurative, grazie alle quali garantire il vigore e l’energia perdute; l’Elastina, una proteina fibrosa che dona alla pelle la sua naturale elasticità quando è sottoposta alle stimolazioni meccaniche.

