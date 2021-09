Abbronzatura duratura: la giusta alimentazione da seguire

L’abbronzatura duratura è un sogno comune a molte persone, che può essere raggiunto facilmente seguendo alcune regole ed un’alimentazione corretta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo preservando il benessere psicofisico del proprio organismo.

Abbronzatura duratura

Con il rientro a casa dalle vacanze, moltissime persone staranno, sicuramente, pensando a come prolungare l’abbronzatura, non solo da qui fino alle prossime due o tre settimane ma, preferibilmente, per tutto l’anno.

L’abbronzatura duratura è un sogno comune ad un numero infinito di persone. Allo stesso tempo, tuttavia, è anche bene precisare che questo risultato lo si raggiunge esclusivamente se, durante l’estate e l’esposizione al sole, l’interessato ha mantenuto un atteggiamento corretto.

Abbronzatura duratura: cosa mangiare

L’esfoliazione e l’idratazione della pelle sono due procedure alle quali sottoporsi obbligatoriamente prima di esporsi al sole. Le cellule morte, infatti, favoriscono un’abbronzatura a chiazze che, se da un lato non costituisce un problema reale di salute, dall’altro, rappresenta un problema di natura estetica, del quale sbarazzarsene decisamente.

La crema solare protettiva non è un’opzione, ma un prodotto al quale fare affidamento esclusivo poiché il prodotto, oltre a favorire un’abbronzatura perfetta e omogenea, che dura anche nel tempo e non viene via alla prima doccia, protegge la pelle dai danni che i raggi solari possono provocare, anche nella lunga distanza.

L’alimentazione corretta, infine, è l’ultimo elemento, ma molto essenziale, al quale fare affidamento non solo per il benessere psicofisico del proprio organismo, ma anche per l’abbronzatura duratura! A questo proposito, gli esperti raccomandano di assimilare correttamente i cibi ricchi di betacarotene, le verdure a foglia verde, i frutti e altri alimenti di colore giallo o arancione, come, ad esempio, le pesche, l’anguria, i peperoni e le carote, ma gli alimenti ricchi di vitamina C, come i kiwi e le fragole.

Abbronzatura duratura: miglior rimedio

Premesso che l’abbronzatura duratura è un obiettivo che si raggiunge molto più facilmente se si è avuta accortezza durante l’estate, UltraBronze è, infine, l’ultimo prodotto, ma il più importante, al quale fare affidamento, sia durante l’estate che dopo. La sua versatilità, infatti, e gli ingredienti premium che lo compongono, tra cui, in primis, l’Olio di Germe di Grano, favoriscono un’abbronzatura perfetta e omogenea, durante l’estate, e un’abbronzatura che permane durante tutto l’anno, se si continua ad applicare regolarmente la soluzione dopo la doccia, anche nel periodo post vacanze.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

UltraBronze è un abbronzante naturale che non sporca e non unge la pelle, al contrario, la nutre e la idrata, per un’abbronzatura omogenea e naturale.

Di facile e sicura applicazione, applicate qualche goccia di UltraBronze sul corpo, massaggiate fino al totale assorbimento e, dopo solo un minuto, noterete già la differenza tra il prima e il dopo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. UltraBronze è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto, è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, facendo attenzione a non tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi di spedizione. Attualmente, UltraBronze è in promozione a 49,00 € anziché 82€. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così, direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.