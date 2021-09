Le ciliegie sono un frutto ricco di sapore che apprezzano molto sia grandi che piccini. Questi deliziosi frutti sono quindi molto amati e offrono anche un gran numero di benefici per la salute. Inoltre, aggiungere le ciliegie alla propria dieta è un ottimo modo per riuscire a perdere peso in maniera più rapida.

Ciliegie nella dieta per perdere peso

Questi deliziosi frutti sono poco calorici, infatti contengono solo 60 kcal per 100 grammi. Di conseguenza risultano ideali per chi è a dieta e vuole concedersi qualcosa di dolce e sfizioso. Le ciliegie sono anche ricche di vitamina C e di polifenoli che le rendono in grado di migliorare la salute di chi le consuma spesso.

Tutti coloro che sono a dieta e vogliono dimagrire dovrebbero quindi consumare ciliegie allo scopo di migliorare la propria forma fisica in modo gustoso e semplice.

Le ciliegie aiutano a contenere la fame

Le ciliegie sono ricche di acqua e per questo risultano anche povere di calorie. Per tale motivo è possibile aggiungerle alla propria alimentazione senza paura di ingrassare. Si tratta di frutti utili per idratare l’organismo in modo naturale e anche per contenere la fame durante il giorno.

Le persone che praticano molta attività fisica possono poi ottenere un gran numero di benefici in quanto aiutano a recuperare liquidi e per reintegrare sali minerali.

Quante ciliegie aggiungere nella dieta?

Per avere il massimo dei benefici è bene comunque non esagerare con la quantità di ciliegie consumate ogni giorno. Nonostante questi frutti non facciano ingrassare, suggeriamo di consumarne circa 200 grammi al giorno e non di più.

Consumando questa quantità di ciliegie in due o più porzioni al giorno, otterrete un grande aiuto per perdere peso. Proprio per questo motivo le ciliegie sono consigliate e non dovrebbero mai mancare nella dieta di chi desidera dimagrire rapidamente.