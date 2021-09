Dieta di Nicole Kidman: i segreti del metodo 80/20

La Dieta di Nicole Kidman si basa sul cosiddetto “Principio di Pareto”, secondo cui l’80% dei benefici deriva dal 20% delle cause. Questa tipologia di dieta è la più flessibile tra le diete rigide e, da parte delle persone, è più facilmente adattabile. Scopriamo insieme come funziona.

Dieta di Nicole Kidman

Noi tutti conosciamo e apprezziamo le qualità, la bellezza e la bravura di Nicole Kidman, ma negli ultimi tempi, molto spesso, si parla anche della sua forma fisica, che è sempre stata perfetta e invidiabile.

La Dieta di Nicole Kidman si basa sul principio secondo cui se si assimila, con regolarità, l’80% di cibo sano, per il 20%, allora, ci si può concedere anche qualche peccato di gola.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, il segreto del metodo 80/20.

Dieta di Nicole Kidman: proprietà

L’idea alla base della Dieta di Nicole Kidman che, a sua volta, si basa sul metodo 80/20, noto come “Principio di Pareto”, è molto semplice: per mantenere uno stile di vita sano non è necessario che l’alimentazione sia corretta al 100%, poiché l’80% è già di per sé sufficiente.

La maggior parte delle persone che segue una dieta, in special modo una dieta rigorosa, fallisce il raggiungimento del fine ultimo perché, prima o poi, cede alla tentazione. Gli esperti, non a caso, asseriscono che, ai fini di un buon funzionamento, l’organismo ha bisogno di mangiare di tutto, sia le cose che fanno bene e sia le cose che fanno meno bene e che, di conseguenza, concedersi, di tanto in tato, qualche sfizio è l’arma migliore, a propria disposizione, per perseguire l’obiettivo, senza provare frustrazione e scoraggiamento.

