Durante le vacanze al mare ci si rilassa sotto il sole, ma bisogna fare attenzione a non stressare la pelle durante l’abbronzatura. Vediamo quindi come prenderci cura dell’epidermide durante la tintarella.

Come non stressare la pelle durante l’abbronzatura: protezione solare

Spesso si arriva in spiaggia i primi giorni di vacanza con un colorito pallido e l’unico desiderio è quello di ottenere un bel colorito dorato e uniforme. Tuttavia, rimanere sdraiate tutto il giorno al sole può stressare molto la pelle e provocare gravi ustioni. La prima cosa da fare, quindi, è utilizzare una buona protezione solare, utile per prevenire i danni dei raggi UV.

Come non stressare la pelle durante l’abbronzatura: idratazione

Per non stressare troppo la pelle durante l’abbronzatura, la cosa migliore da fare è mantenere l’epidermide idratata e morbida. Dopo una lunga giornata in spiaggia, quindi, è bene farsi una doccia rinfrescante e poi utilizzare dei prodotti che nutrano e idratino a fondo la pelle.

Tra i rimedi naturali vi è l’olio d’oliva, molto nutriente, che contrasta efficacemente l’invecchiamento precoce lasciando la pelle morbida e liscia. Massaggiatene qualche goccia sulla pelle ogni sera per avere una pelle curata e un’abbronzatura uniforme.

Come non stressare la pelle durante l’abbronzatura: esfoliazione

Molti desiderano avere un colorito dorato e uniforme e, per ottenere questo risultato, occorre effettuare abitualmente degli scrub. L’esposizione al sole, infatti, favorisce la desquamazione della pelle, rendendola opaca e spenta. Per avere un’epidermide morbida, liscia e luminosa, facendo risaltare al tempo stesso l’abbronzatura, occorre effettuare almeno una volta a settimana uno scrub che elimini le cellule morte. Lo scrub al caffè è un’ottima opzione, perché non solo esfolia efficacemente, ma favorisce la circolazione contrastando ritenzione idrica e cellulite.

Come non stressare la pelle durante l’abbronzatura: gel d’aloe vera

Purtroppo capita di scottarsi al sole anche se si sta attenti e si applica una protezione solare adeguata. In questi casi, un ottimo rimedio naturale è il gel di aloe vera, che ha effetti antinfiammatori, emollienti e lenitivi che fanno regredire il problema in poco tempo, donando un piacevole effetto rinfrescante.