Il mal d’aria è un problema frequente che si manifesta con un insieme di disturbi differenti di origine fisica e psicologica. Le persone che ne soffrono hanno problemi a prendere aerei in quanto il volo causa appunto disturbi come nausea, mal di testa e confusione.

Per riuscire a volare senza problemi è possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali che consentono di contrastare il mal d’aria.

Masticare una gomma alla menta contro il mal d’aria

Uno dei migliori rimedi naturali per combattere il mal d’aria è di certo quello di masticare una gomma alla menta. L’azione di masticare infatti stimola la digestione e inoltre è anche molto utile per rilassare l’organismo in modo del tutto naturale.

Quando si sceglie una gomma da masticare è però essenziale che sia all’aroma di menta in quanto questa ha un’azione distensiva sullo stomaco e allevia il senso di nausea.

Mentre masticate cercare anche di restare rilassati facendo attenzione alla respirazione.

Zenzero contro il mal d’aria

Lo zenzero è certamente uno dei migliori rimedi contro il mal d’aria. Questo prodotto infatti è in grado di ridurre la nausea quando si viaggia in aereo e proprio per questo consigliamo di masticarne un pezzettino.

Anche il limone è molto utile in quanto, grazie al suo sapore acre, invita il cervello a una maggiore attenzione alle informazioni che provengono dal corpo.

Attenzione all’alimentazione per prevenire il mal d’aria

Prima di prendere l’aereo è fondamentale prestare grande attenzione all’alimentazione. Volare a stomaco vuoto non aiuta ad evitare il mal d’aria ma anzi lo stimola. Proprio per questo è essenziale consumare qualcosa prima di imbarcarsi.

Vi suggeriamo di consumare qualche snack a base di verdura o frutta. In alternativa vanno bene anche prodotti secchi come ad esempio le fette biscottate. Evitate invece di bere caffè, succo di frutta e cibi grassi che possono causare nasuea.