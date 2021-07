Esfoliare la pelle del corpo regolarmente aiuta ad avere l’epidermide più morbida, luminosa ed elastica. Per raggiungere questi risultati, vediamo come preparare uno scrub corpo al caffè fai da te.

Scrub corpo al caffè fai da te: a cosa serve?

Se desideriamo avere una pelle del corpo sempre morbida e idratata, bisogna mettersi d’impegno e curarla a dovere. Tra i tanti trattamenti che possiamo eseguire, uno dei più efficaci è lo scrub corpo al caffè fai da te. Questo trattamento può essere realizzato in casa utilizzando dei fondi di caffè avanzati, rendendo ecologica anche l’esfoliazione.

Lo scrub corpo al caffè fai da te consente di eliminare lo strato più superficiale della pelle in maniera naturale e sicura.

La pelle, quindi, apparirà più luminosa, liscia ed uniforme, oltre che più compatta ed elastica.

Scrub corpo al caffè fai da te: i benefici

Lo scrub corpo al caffè fai da te non è solo un valido trattamento per apparire più curate, ma apporta benefici anche alle gambe. Il caffè, infatti, se massaggiato sulla pelle, stimola la circolazione, riducendo la ritenzione idrica e prevenendo così la tanto odiata cellulite. Inoltre, il trattamento di bellezza aiuta ad eliminare naturalmente scorie e tossine in eccesso, aiutandoci a sentirci meglio.

In più, lo scrub corpo al caffè fai da te può essere arricchito di oli naturali che regalano alla pelle un’idratazione di base che renderà l’epidermide ancor più morbida e liscia.

Scrub corpo al caffè fai da te: come prepararlo

Per preparare lo scrub corpo al caffè fai da te, servono due cucchiai di sale marino grosso, due cucchiai di zucchero di canna, due cucchiai di olio d’oliva e quattro cucchiai di fondi di caffè.

Unite tutte le polveri in una ciotola, mescolando bene, poi aggiungete l’olio d’oliva. Quest’ultimo può essere sostituito con un altro olio, come l’olio di cocco o l’olio di mandorle, a seconda delle esigenze. Mescolate bene fino ad ottenere un composto morbido, ideale da massaggiare sulla pelle del corpo. Applicatelo sulle zone desiderate, procedendo dal basso verso l’alto con dei movimenti delicati ma decisi. Infine, risciacquate con acqua tiepida.