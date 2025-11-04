Accedi ai corsi di yoga illimitati con il tuo abbonamento attivo

Per migliorare la pratica di yoga e approfondire la connessione tra corpo e mente, attivare l’abbonamento rappresenta un passo fondamentale. I corsi proposti offrono una vasta gamma di tecniche e approcci, garantendo un’esperienza completa e soddisfacente.

Vantaggi della pratica fisica e mentale

La pratica regolare dello yoga non solo rinforza il corpo, ma aumenta anche la flessibilità e il controllo. Grazie a sequenze progettate per essere stimolanti e creative, si può osservare un miglioramento significativo nella stabilità e nella concentrazione mentale. La pratica fisica diventa un mezzo per raggiungere una calma interiore e una maggiore chiarezza mentale.

Respirazione e meditazione

Un aspetto centrale del corso è l’insegnamento di diverse tecniche di pranayama, utili per gestire il respiro. La respirazione costituisce il collegamento tra il corpo e le emozioni, e imparare a controllarla è fondamentale per un’esperienza yogica profonda. La meditazione guidata consente di accedere a uno stato di calma profonda, essenziale per il benessere quotidiano.

Struttura del corso

Il corso è composto da 30 lezioni, di cui 25 dedicate al Vinyasa e 5 allo Yin Yoga. Ogni lezione di Vinyasa dura circa 30 minuti, seguita da un momento di Savasana per il recupero. Dopo il rilassamento, si ha la possibilità di continuare con sessioni di pranayama e meditazione, ciascuna della durata di circa 15 minuti.

Flessibilità nella pratica

Questa modalità consente di personalizzare la routine in base agli impegni e alle preferenze individuali. Le lezioni di Yin Yoga, ad esempio, iniziano sempre con tecniche di pranayama, seguite dalle posizioni e concluse da una meditazione. Ogni lezione presenta un tema specifico, il che significa che l’energia e la difficoltà possono variare, permettendo di scegliere ciò che risulta più adatto.

Adatto a tutti i livelli

Il corso è indicato per praticanti che hanno già una certa familiarità con le basi dello yoga e desiderano approfondire ulteriormente. Si raccomanda di avere a disposizione accessori utili, come bolster, blocchi e cinture, per ottimizzare la pratica.

Altri corsi per il tuo sviluppo

Per chi è alle prime armi, si consiglia di iniziare con il corso Per iniziare da zero, dove si apprendono le posizioni fondamentali e si acquisisce confidenza con la pratica. È possibile anche esplorare il Livello 1 per trovare lezioni adatte a principianti o seguire il corso Allineamento Base per approfondire l’allineamento e la corretta esecuzione delle posizioni.

Ascolta il tuo corpo

È fondamentale ricordare che ogni corpo è unico e reagisce in modo diverso alla pratica. Non esiste un tempo prestabilito per progredire: ascoltare le proprie sensazioni durante le lezioni è essenziale. Col tempo, le posizioni diventeranno parte della routine, e il corpo si adatterà, permettendo di passare a livelli più avanzati.

Adatta la tua pratica ai tuoi bisogni

Se un giorno si avverte il bisogno di un ritmo più lento, è consigliabile optare per una lezione di Slow Flow, Restorative o Yin Yoga. La chiave è mantenere una pratica costante, anche solo 30 minuti al giorno, per favorire il benessere generale. È importante dedicare un giorno di riposo alla settimana per recuperare.

Considerazioni importanti

Prima di intraprendere qualsiasi nuova pratica, è consigliato consultare il medico, specialmente in presenza di esigenze particolari. In caso di gravidanza o altre condizioni, è fondamentale seguire corsi specifici e apportare le necessarie modifiche alle posizioni.

La pratica durante il ciclo mestruale

