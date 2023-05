Acido folico basso: sintomi e cause

Acido folico basso? Bisogna preoccuparsi? L’acido folico, ovvero la vitamina B9, è una vitamina essenziale al nostro organismo, fa parte delle vitamine del gruppo B ed è coinvolta in diverse reazioni metaboliche. Ecco i sintomi e le cause dell’acido folico basso.

Acido folico basso: sintomi

Un livello di acido folico basso nel nostro organismo è una delle prime cause dell’anemia da carenza vitaminica ( o anemia megaloblastica). I folati altro non sono che vitamine del gruppo B, detta anche vitamina B9, e giocano un ruolo fondamentale nella produzione di globuli rossi, per preservare il funzionamento del sistema immunitario e del midollo osseo.

Tuttavia in gravidanza, infatti, è considerato un componente essenziale per prevenire le malformazioni neonatali, in particolare nel sistema nervoso centrale e nel tubo neurale.

Uno dei sintomi principali della carenza di acido folico è la stanchezza e la mancanza di energie, insieme all’anemia causata appunto dalla sua carenza. Altri sintomi possono essere vertigini, irritabilità, respiro affannoso, mancanza di appetito.

Potrebbe anche capitare, nei casi più gravi, che l’anemia possa provocare ulcere della bocca, piaghe sulla lingua e lingua gonfia, arrossamento, diarrea, riduzione del senso del gusto, dimagrimento e depressione.

In alcuni casi possono verificarsi anche sintomi neurologici, come perdita di sensibilità o debolezza muscolare, o ancora demenza, depressione e deterioramento cognitivo.

L’acido folico è indispensabile per il nostro benessere. La sua mancanza può ripercuotersi sul midollo osseo e sul benessere dei feti. Quando sono presenti uno o più sintomi, sarà bene parlarne col medico che provvederà a effettuerà esami del sangue tra cui l’esame emocromocitometrico completo che misura il numero e l’aspetto dei globuli rossi.

Acido folico basso: le cause

In generale si parla di carenza quando il livello di acido folico è inferiore a 2 ng/ml. Uno dei primi motivi per cui puoi presentare carenza di acido folico è seguire un’alimentazione molto povera, sbilanciata o piena di prodotti industriali. Ciò può provocare appunto delle carenze.

Ci sono però altre motivazioni non dipendenti da noi, ad esempio casi in cui la carenza di acido folico basso non dipende dall’alimentazione, ma dall’incapacità di assorbire questa importante vitamina a livello intestinale, come nelle persone con celiachia che non è stata curata a dovere, oppure che per motivi di salute presentano un bypass gastrico.

Altra motivazione potrebbe essere quella di soffrire di sindrome dell’intestino corto, la mancanza di vitamina B12, avere carenze enzimatiche congenite, o soffrire di alcolismo. Inoltre, anche alcuni farmaci possono inibirne l’assorbimento.