Morsi di fame allo stomaco: come evitarli?

Ognuno di noi sperimenta, almeno una volta nella vita, un attacco di fame allo stomaco. Quando la fame nervosa si presenta frequentemente (una o due volte la settimana per qualche mese) può essere utile tenere un diario alimentare sul quale prendere nota del giorno e dell’ora dell’attacco e, soprattutto, dello stato emotivo in cui ci troviamo. Ecco come evitare i morsi di fame.

Morsi di fame allo stomaco: cause e rimedi

Le carenze nutrizionali sono la spiegazione più ovvia degli attacchi di fame, ma non esistono prove conclusive a riguardo. Solo alcune condizioni come la carenza di sodio o il picacismo sono dimostrate per essere legate alle voglie improvvise di cibo. Le altre possibili cause degli attacchi di fame sono:

Privazione del sonno;

Stress;

Cambiamenti ormonali;

Disidratazione;

Squilibri di leptina o grelina;

Umore.

Ecco alcuni consigli alimentari per evitare i morsi di fame che colpiscono improvvisamente lo stomaco.

Bevi molta acqua

Il modo più semplice di bloccare un attacco di fame è di bere un bel bicchiere d’acqua e aspettare alcuni minuti. Anche se la voglia di mangiare non sparirà del tutto, sarà attenuata dalla sensazione di avere lo stomaco pieno.

Bevi il caffè

Il caffè potrebbe influire ancora di più sul senso di fame rispetto all’acqua. Secondo alcuni studi, subito dopo aver bevuto un caffè le persone tendono a mangiare di meno. Un altro studio afferma addirittura che il caffè decaffeinato aiuti ancora di più a controllare l’appetito.

Lavati i denti

Questo trucchetto funziona in due modi. Lavarsi i denti serve soprattutto ad “imbrogliare” il cervello, inviando il segnale che l’ora del pasto è già passata. E anche se non dovesse funzionare, il sapore e la freschezza lasciati in bocca dalla menta potrebbero comunque allontanare la voglia di mangiare subito dopo.

Mangiare più proteine

Le proteine sono i migliori alleati contro gli attacchi di fame. Ecco perché:

Contrastano i crampi allo stomaco;

Riducono il desiderio di mangiare a tarda sera o di notte;

Danno un senso di sazietà più duraturo.

Evita di digiunare per troppo tempo

Più si è affamati, più è difficile controllare i crampi allo stomaco! Pianifica i tuoi pasti in anticipo e fai in modo di avere sempre uno snack sano a portata di mano per placare i crampi allo stomaco. Una buona idea è organizzare la giornata con tre pasti principali e due snack per tenere costante il livello di zuccheri nel sangue tra un pasto e l’altro. In questo modo, non avrai attacchi di fame improvvisi.

Dormi a sufficienza

Dormire poco influenza l’appetito e aumenta gli attacchi di fame. Purtroppo, l’importanza del sonno è spesso sottovalutata. Invece, è proprio il sonno che rende equilibrato l’intero organismo e in questo caso blocca i morsi di fame.

L’insufficienza di sonno porta ad avere sempre fame, diventiamo scontrosi e iniziamo a prendercela con il troppo stress.