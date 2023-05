Paola e Chiara Iezzi, conosciute solo come duo Paola e Chiara, sono le sorelle milanesi più famose della canzone italiana anni Novanta – Duemila. Dopo quasi vent’anni di stop, sono tornate a calcare il palco a Sanremo 2023. Ecco la loro beauty routine.

La beauty routine di Paola e Chiara: i segreti delle sorelle milanesi

Il ritorno del duo canoro celebre negli anni Novanta, Paola e Chiara, tornate alla ribalta come Big in gara a Sanremo 2023 ha riscosso enorme successo e apprezzamento dei fan. Le sorelle milanesi, Paola e Chiara Iezzi, hanno oggi rispettivamente 48 e 49 anni.

Fin da bambine Paola e Chiara si avvicinano alla musica, fino a quando decidono di formare un duo e di provare a sfondare nel mondo dello spettacolo. Dopo il boom alla fine degli anni Novanta con le hit più popolari “Amici Come Prima” e “Vamos a Bailar” che viene pubblicato anche all’estero, ottenendo un grande successo addirittura in Giappone, nei paesi scandinavi e nell’Europa centrale, le due sono scomparse.

Hanno annunciato nel 2013 la loro separazione ufficiale. Paola e Chiara nel 2022 annunciano ufficialmente la reunion e sono tornate a Sanremo 2023 con la canzone inedita Furore che ha già riscosso molto successo.

Della loro vita privata, non si è mai saputo molto. Sappiamo, però, che entrambe non hanno figli. Paola infatti da circa 14 anni è legata sentimentalmente al regista e fotografo Paolo Santambrogio. Mentre Chiara nel 2014 si è convertita e ha sposato l’israeliano Meir Cohen. Il matrimonio tuttavia è finito da qualche tempo e al momento la Iezzi risulta essere single.

A conquistare il pubblico di Sanremo, però, non è stata solo la loro canzone e voce spettacolare, con tanto di coreografia, ma il look super scintillante che copriva l’intero volto di entrambe le Iezzi.

Uno stile particolare, a metà tra Disco Music e futurismo, che rende le sorelle Iezzi un duo quasi alieno. Glitter, glowy skin e capelli liscissimi e luminosi, infatti, trasformano Paola&Chiara in pura luce. Opera di Letizia Maestri per MAC.

Una magia di glitter olografici, Holographic Glitter in Pink Hologram, che sono anche il key product del contouring di Paola.

La make up artist Letizia Maestri ha rivelato: “Grazie alla nuova linea skincare M·A·C Hyper Real, in un solo passaggio, sono riuscita ad abbinare ai benefici di un’impeccabile skincare routine la garanzia di un’eccellente performance make-up, esaltando la luminosità naturale della pelle senza ricorrere ad un prodotto illuminante”.

La “Vampire Skin” di Paola e Chiara

Iconiche, brillanti e promotrici di trend, il duo Paola e Chiara ha lanciato la “Vampire skin” che solo su TikTok conta più di 17 milioni di visualizzazioni.

Consiste, sostanzialmente, nel preparare il viso con una routine skincare extra idratante e nel mixare poi sapientemente glitter e fondotinta. Per addolcire e creare armonia, sfumature di blush. Per quanto riguarda, invece, le labbra vince il nude look ma senza rinunciare a lucentezze specchiate.