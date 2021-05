Principalmente conosciuto per il suo contributo alla salute delle ossa, il calcio svolge altri ruoli molto importanti: scopriamoli insieme.

Per rimediare a una digestione lenta e difficile occorre masticare lentamente ed evitare pasti troppo pesanti.

E’ possibile assumere la vitamina K mangiando pomodori, cime di rapa, cavoli e spinaci, in modo da prevenire malattie come l’osteoporosi

Due minerali fondamentali per la nostra salute. Consigliato introdurli nell’organismo preferibilmente attraverso l’alimentazione, evitando integratori.

La vostra pancia appare dura e gonfia? Niente paura! Vediamo insieme come eliminare la pancia gonfia e come prepararsi per la prova costume.