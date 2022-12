Scopri come puoi utilizzare l’olio essenziale di Tea Tree per piccoli problemi quotidiani di detergenza e di salute. Ecco a cosa serve questo olio essenziale e come usarlo nel migliore dei modi.

Tea tree oil: come usarlo

Il tea tree oil è un olio essenziale che può essere utilizzato per diversi scopi, dalla salute della pelle ai capelli, fino alle unghie.

Il tea tree oil è stato usato per secoli dagli aborigeni come medicina tradizionale. Questi nativi australiani schiacciano le foglie per estrarre l’olio, che veniva poi inalato per curare tosse e raffreddore o applicato direttamente sulla pelle per la guarigione. Ecco come utilizzarlo oggi.

Igienizzante mani

Il tea tree oil è un disinfettante naturale ideale per le mani. Gli studi hanno dimostrato che uccide diversi batteri e virus comuni responsabili di causare malattie, tra cui E.

coli, S. pneumoniae e H. influenzae.

Repellente per insetti

Il tea tree oil può aiutare a tenere lontani gli insetti fastidiosi. Uno studio ha rilevato che 24 ore dopo essere state trattate con olio di melaleuca, le mucche avevano il 61% di mosche in meno rispetto alle mucche non trattate con olio di melaleuca.

Deodorante naturale

Gli effetti antibatterici possono aiutare a controllare l’odore delle ascelle, correlato alla sudorazione. Il sudore stesso non ha odore.

Tuttavia, quando le secrezioni delle ghiandole sudoripare si combinano con i batteri sulla pelle, viene prodotto un odore da moderato a forte. Le proprietà antibatteriche del tea tree oil lo rendono un’alternativa naturale ai deodoranti e agli antitraspiranti commerciali.

Combatte l’acne

Il tea tree oil può essere un’arma potente contro l’acne. Diversi studi hanno dimostrato che aiuta a ridurre la quantità e la gravità complessiva dell’acne. In uno studio, l’applicazione di un gel a base di tea tree oil al 5% sulle lesioni dell’acne ha dimostrato di essere più di tre volte efficace nel ridurre il numero di lesioni rispetto a un placebo.

Lenisce l’infiammazione della pelle

Il tea tree oil può aiutare ad alleviare la pelle infiammata. Una forma comune di irritazione cutanea è la dermatite da contatto, che si verifica quando la pelle viene a contatto con un allergene, come il nichel. L’esposizione all’allergene porta a pelle arrossata, pruriginosa e talvolta dolorosa.