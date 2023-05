Adjoa Andoh ha una carriera lunghissima nel mondo del cinema ma è diventata nota al pubblico generalista e anche più giovane con il ruolo dell’affascinante e potente Lady Danbury nella serie Netflix Bridgerton. Scopriamo la sua beauty routine.

Adjoa Andoh: la beauty routine e i segreti dell’attrice

Andjoa Andoh, alias Lady Danbury nella fortunata serie Netflix Bridgerton, è ritornata a vestire i suoi panni nell’ultimo spin off della serie britannica. E quale momento migliore se non questo di parlare del mondo della bellezza? Ecco cosa sappiamo dei segreti di bellezza di Adjoa Andoh, che da qualche mese è entrata nei 60.

Partiamo dal suo taglio sbarazzino di capelli. Lei li porta cortissimi nella vita reale. E, ha raccontato: “Nella mia vita ho avuto tre diversi look di capelli: quello corto che ho adesso, che avevo anche da ragazzina ma di rosso, i dread fino alla vita e il mio look come nella serie “Doctor Who”, leggermente caschetto fino al collo”.

Andjoa ha continuato suoi suoi capelli: “Quando avevo i dread, andavo in un salone dove mi ungevano i capelli e il cuoio capelluto e mi torcevano i capelli: ci vuole molto lavoro se vuoi che siano ben definiti. Ho sempre avuto questa fantasia che avrò di nuovo i capelli lunghi solo quando i miei capelli diventeranno bianchi”.

L’attrice inglese, di origine ghanese, è molto legata ai suoi capelli perché rispecchiano la storia della sua vita, essendo di razza mista. “Crescendo nel mezzo delle Cotswolds, il parrucchiere locale non aveva idea di cosa fare con i miei afro. Nel frattempo, le mie zie in Ghana mi acconciavano i capelli in bellissime fantasie, il che richiede grande abilità e mani abili”.

Passiamo, invece, ai suoi segreti di bellezza per una pelle idratata, curata e minimizzando le imperfezioni. Per Andjoa, la parole d’obbligo è idratazione, ancor di più infatti è importante per chi ha la pelle scura come la sua.

“Generalmente uso la The Body Shop Almond Milk & Honey Soothing & Restoring Body Butter, o il Shea Nourishing Body Butter. E poi è importantissimo bere tanta acqua, dormire di più”, ha raccontato la star di Bridgerton.

Andjoa e la sua versione nella vita reale “acqua e sapone”

Nella vita reale, di tutti i giorni, l’attrice inglese non ama molto truccarsi, dato che deve già farlo per lavoro.

Prima del set, infatti, Andjoa prepara la pelle al make up: “Idrato la pelle con Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion+ e proseguo con Clarins Beauty Flash Balm. Alla fine di una giornata di riprese, rimuovo sempre correttamente il trucco con Clinique Take The Day Off Cleansing Balm o Liz Earle Cleanse & Polish Hot Cloth Cleanser”, ha rivelato Andjoa.

In quanto a make-up, l’attrice ama il brand YSL Touche Éclat. “La mia tonalità di rossetto preferita di Clinique è Nude Pop e per gli occhi, MAC Eye Kohl in Smoulder; ha una densità oscura che è semplicemente meravigliosa”.