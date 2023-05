Florence Rose Pugh è un’attrice britannica, e ha ottenuto il riconoscimento pubblico per i suoi ruoli nei film Lady Macbeth e Don’t Worry Darling al fianco di Harry Styles. Scopriamo qual è la sua beauty routine.

La beauty routine di Florence Pugh: i suoi segreti di bellezza

Florence Pugh, 27 anni, è una giovane attrice britannica che ha già conquistato il pubblico. E’ anche stata candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista, alla British Academy Film Award e altri importanti premi. Ecco quali sono i segreti di bellezza di Florence.

Moltissimi fan di Pugh si chiedono, come fa la pelle della star di Don’t Worry Darling a restare sempre così chiara per tutto il tempo. Probabilmente a causa della sua potente routine di cura della pelle.

Florence ha un metodo piuttosto approfondito per mantenere la sua pelle luminosa, ma non ha nemmeno paura di mostrarla senza filtri. Ha spesso condiviso foto sui social in cui si vede la vera consistenza della sua pelle. Si ha i pori: è completamente normale.

L’attrice britannica non ha paura di far sapere al mondo che anche a lei viene qualche fastidioso brufolo ogni tanto. La 27enne ha pubblicato una storia su Instagram del suo viso senza trucco con tre macchie di brufoli, scherzando sul fatto che le usa per coprire le imperfezioni quasi ogni giorno.

“Dovrei ringraziare gli adesivi spot nei miei titoli di coda perché li uso ogni giorno”, ha sottotitolato l’attrice. Questi adesivi sono un modo semplicissimo per eliminare l’acne, poiché spesso coprono i brufoli con uno scudo di acido idrocolloidale e/o salicilico per estrarre impurità”, ha rivelato la Pugh.

La sua truccatrice, Naoko Scintu, per la sua tipologia di pelle, usa Omorovicza Oxygen Booster che è “Come un leggero siero rimpolpante a base di minerali naturali provenienti da Budapest”; ha detto la make up artist. Il siero ringiovanisce e idrata la pelle prima che altri prodotti vengano applicati.

Dopo il siero, la make up artist usa la Omorovicza Balancing Moisturizer che serve a idratare la pelle controllando anche la lucidità, evitando ogni tipo di “macchia”.

Segreti di bellezza di Florence Pugh: mai senza protezione solare

Molti dei prodotti per la carnagione così chiara dell’attrice Florence Pugh in genere contengono SPF, protezione solare, per proteggere la sua pelle dai danni del sole. Uno dei prefetti è il Nude Wear Liquid SPF di Suqqu che dona alla pelle di Florence il perfetto aspetto mat.

Inoltre, è abbastanza leggero da non causarle sfoghi, quindi è vantaggioso per tutto. Come molti di noi, la zona T dell’attrice tende a diventare particolarmente grassa, quindi la sua truccatrice usa su di lei la Jurlique Rose Silk Finishing Powder.

“È pulito e naturale, realizzato solo con ingredienti botanici australiani, quindi opacizza il sebo in eccesso senza ostruire i pori”; ha rivelato.