La “Lady Danbury” della fortunata serie Netflix “Bridgerton” è interpretata dall’attrice inglese Adjoa Andoh, 60 anni, tornata sui nostri schermi nel nuovo spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Ma nella vita reale, cosa mangia Adjoa? Ecco la sua dieta.

La dieta di Adjoa Andoh: cosa mangia l’attrice inglese?

Lo spin off “Queen Charlotte: A Bridgerton Story” narra la storia delle origini di Queen Charlotte, alias India Amarteifio, come è diventata regina e la sua amicizia con la formidabile Lady Danbury, interpretata da Adjoa Andoh.

L’attrice inglese interpreta una delle donne più rispettate della Reggenza, è aggraziata, perspicace e impavida in egual misura, non diversamente dall’acclamata Adjoa stessa.

Con una carriera che dura da decenni, forgiata dopo un’educazione rurale nelle Cotswolds, il curriculum di Adjoa include una borsa di studio onoraria della Royal Society of Literature, un ruolo di visiting professor all’Università di Oxford e ruoli da protagonista in teatro, cinema e televisione, dalla serie Doctor Who a Casuality.

Ma il ruolo che l’ha resa famosa al grande pubblico, di tutto il mondo, è certamente quello in Bridgerton. Adjoa è diventata un simbolo per le donne, volto della campagna No7 Menopause, a seguito di una ricerca che mostra che una donna su dieci, di età compresa tra 45 e 55 anni, ha lasciato il lavoro a causa dei sintomi della menopausa.

L’attrice di origine ghanese è determinata ad aiutare gli altri a superare il cambiamento ormonale. “Voglio togliere lo stigma dalla menopausa. C’è una ricchezza nell’avere una vita piena di esperienza. L’eccitazione e la scoperta possono accadere a tutte le età”, ha detto Adjoa.

Di certo, la menopausa condiziona lo stile di vita di tutte le donne compreso il suo. Infatti, Adjoa segue un’alimentazione specifica per la menopausa.

“I cibi raffinati sono semplicemente mortali per me quando si tratta di sintomi, in particolare la sudorazione. Lo zucchero è abbastanza difficile da eliminare perché è in tutto, ma hai molto più controllo su ciò che metti in bocca che sul posto di lavoro, per esempio”; ha detto l’attrice.

Anche il caffè non è il massimo per la sua salute, ma è abbastanza dipendente da questa bevanda. Per questo, la limita ma non elimina.

Adjoa e l’importanza della natura

Per la star di Bridgerton, connettersi con la natura è fondamentale e fa bene alla salute quanto alla mente.

“È molto gratificante vedere il riflusso della natura quando stai attraversando qualcosa nel ciclo del tuo corpo. Ho scoperto che abbassa letteralmente la pressione sanguigna, mi calma e permette ai miei occhi di riposare in una visione più ampia lontano dagli schermi su cui siamo fissi per gran parte della giornata”; ha detto Adjoa.

E, ha continuato dicendo: “Guarderò l’alba, nuoterò nel mare in qualsiasi momento dell’anno o farò una passeggiata attraverso i Sussex Downs, con un binocolo e faccio un po’ di birdwatching, lo faccio anche con mio marito, il che è un buon modo per essere più attenti a quello che succede l’uno con l’altro”.