India Amarteifio: la beauty routine dell’attrice inglese

India Amarteifio, attrice inglese di origine ghanese e tedesca, è diventata famosa con il ruolo protagonista nella fortunata serie Netflix, “La Regina Carlotta”. India ha 21 anni e già una carriera da far invidia. Carnagione scura e occhi profondi, ecco i segreti di bellezza di India.

India Amarteifio e la beauty routine dell’attrice inglese

La protagonista del nuovo spin off di Bridgerton, Regina Carlotta, prodotto sempre da Shonda Rhymes, è l’attrice 21enne India Amarteifo. Regina Carlotta: una storia di Bridgerton, è disponibile su Netflix dal 4 maggio e racconta l’incontro tra la futura sovrana e il giovane Re Giorgio d’Inghilterra.

India Amarteifo, di origini ghanesi e tedesche, è al primo ruolo da protagonista in una serie tv. Cosa sappiamo della giovane attrice, già famosissima? India ha iniziato a lavorare quando era solo una bambina. Il suo debutto ufficiale è avvenuto quando aveva soli 8 mesi, protagonista di una pubblicità per la compagnia telefonica, Vodafone, insieme a sua madre.

Il grande successo lo sta acquistando con la serie “Regina Carlotta”, per cui è stata presa per caso. India ha mandato un video con il suo provino e, dopo 5 audizioni, ha ottenuto la parte.

Una delle cose che ha apprezzato di più del personaggio della Regione Carlotta è l’essere riuscita a mostrare i suoi capelli afro, senza dover ricorrere a specifiche messe in piega che li snaturassero. Per l’attrice inglese è un messaggio da mandare a tutte quelle coetanee e che si vergognano dei loro capelli e, fanno di tutto, per nasconderli. Per lei, infatti, la sua chioma è fondamentale e parte integrante della routine di bellezza.

India ha detto: “Penso che le persone stiano diventando un po’ più consapevoli del fatto che i capelli afro non sono qualcosa di cui aver paura, e spero che una generazione più giovane possa vedersi rappresentata in qualsiasi modo, forma o forma, specialmente per i giovani bambini neri”, ha sottolineato l’attrice inglese.

Di lei, della sua vita privata, invece, sappiamo poco. Dai social che utilizza anche se non spesso, si intuisce che India adora la moda, va pazza per la musica e sta già usando la visibilità per parlare di discriminazioni e razzismo.

Invece, del suo stile e del look ha confessato di preferire un tipo di moda naturale: per lei sicurezza e il comfort sono fondamentali.

“Se mi sento sicura di me in un vestito, probabilmente sembrerà molto meglio quando lo indosso”, ha detto. “Puoi dire a un miglio di distanza quando qualcuno è stato vestito con qualcosa in cui non si sente a suo agio. Comfort su tutto”, ha detto India.

India Amarteifio e i segreti dei suoi look

La star dello spin off di Brigerton, India Amarteifio, ha rivelato di essere in prima persona consapevole e volenterosa di scegliere tutto ciò che la riguarda. A partire dai look che deve indossare per gli eventi.

“Sono molto coinvolta nello stylish. Tendo a inviare le idee del mio stilista su ciò che voglio realizzare per un particolare evento, e poi facciamo le prove per un paio d’ore. Discutiamo di tutto lì“.

E, ha concluso: “Penso che questo si manifesti davvero quando le persone indossano abiti in cui si sentono veramente felici e in cui si sentono se stesse: puoi vedere quell’ulteriore spinta di fiducia”, ha detto India. Giovane sì, ma già con una mentalità da adulta.