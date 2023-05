Florence Pugh, attrice britannica di 27 anni, è uno dei volti del cinema americano più amati di sempre. Ha raggiunto il successo in pochi anni, divenendo un’ispirazione per tante ragazze. Ma come si tiene in perfetta forma? Ecco la dieta di Florence.

La dieta di Florence Pugh: cosa mangia l’attrice?

27 anni ma un carattere e uno stile unico e di tutto rispetto. L’attrice britannica Florence Pugh, star del cinema, non teme il giudizio di Hollywood e non ha paura di dire la propria, in ogni circostanza. In una delle sue ultime interviste, Florence ha parlato di come ha implementato questo atteggiamento di conservazione dei suoi valori, contro l’intensa pressione della dieta e del corpo che Hollywood impone sulle giovani attrici.

“L’immagine del corpo per le donne è una cosa importante dal momento in cui inizi ad aumentare le cosce, glutei, il seno e tutto il resto, tutto inizia a cambiare e il tuo rapporto con il cibo inizia a cambiare”, ha rivelato Florence in un’intervista. L’attrice inglese ama la cucina, ed è nata “tra i fornelli”, suo padre è uno chef e ristoratore di successo in Inghilterra.

“Quando sono andata a realizzare quel progetto, ci si aspettava che avrei seguito la dieta di cui avevo bisogno e per me è stato semplicemente scioccante perché non l’avevo mai fatto prima”, ha rivelato Florence.

L’attrice non ha mai rivelato però di quale progetto e film si trattasse, ma secondo alcuni rumors mentre promuoveva “Black Widow” nel 2021, la Pugh disse che durante un’audizione per un pilot di Studio City a Hollywood, le fu ordinato di perdere peso.

“Subito pensai, allora è così che funziona qui. Questo è ciò che fanno a Hollywood. E poi mi sono sentita stupida perché ho pensato, beh, certo, come avrei potuto vivere a Los Angeles e non aspettarmi che il mio peso fosse messo in discussione? Ma all’epoca era solo un’adolescente.

Ma lei a dieta non ci è mai voluta essere. Anzi si è sempre rifiutata di perdere peso per i ruoli, nonostante i registi le chiedano di essere “magra”. Inoltre, Florence Pugh ha detto di essere una grande fan dell’aglio e di inserire nella salsa moltissimi spicchi.

Florence Pugh: come si tiene in forma?

Non solo niente dieta e perdita di peso. L’attrice inglese Florence Pugh ha ammesso di detestare l’acqua, e di bere poco. In un’intervista, Florence ha detto: “Penso che il mio problema sia questo: è qualcosa che tutti presumibilmente abbiamo bisogno di bere ogni giorno della nostra vita e ha questo sapore così noioso. Sono infastidita dal fatto che non ci sia stata creatività nella creazione dell’acqua”, ha rivelato l’attrice.

Ma come fare per bere più acqua, fino ai famosi 2 litri al giorno? Su TikTok è virale un video in cui si spiega come bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Si chiama “WaterTok” il nuovissimo trend, utile specialmente con l’avvicinarsi dell’estate in cui idratarsi durante il giorno diventa fondamentale.

Il principio è quello di rendere l’acqua più piacevole al gusto ma anche esteticamente gradevole: quindi inserire dei pezzi di frutta dentro o comprare una borraccia colorata, che può essere riutilizzata e quindi anche sostenibile.