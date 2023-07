L’aerosol viene utilizzato in primis come terapia inalatoria per problemi alle vie respiratorie, poiché riesce a raggiungere i bronchi. Ecco come si usa e tutti i benefici dell’aerosol.

Aerosol: come si usa, i benefici

L’aerosol è tecnicamente una sospensione gassosa di minuscole particelle liquide e/o solide, solitamente somministrata da un dispositivo medico come un inalatore. L’aerosolterapia sfrutta questa condizione fisica e genera una miscela aria-farmaco.

E’ emessa all’esterno ed inalata in modo che il farmaco possa penetrare nelle vie respiratorie e raggiungere i bronchi. L’aerosol è generalmente impiegato nella terapia di patologie respiratorie, per le quali il modo più efficace di somministrare i farmaci è la via inalatoria. La selezione del dispositivo di erogazione per aerosol più appropriato è fondamentale per l’ottimizzazione della terapia inalatoria.

Inoltre il dispositivo richiede anche una corretta manutenzione e un’attenta pulizia ed igiene delle attrezzature. Tuttavia, è fondamentale anche l’igiene e il lavaggio delle mani prima dell’utilizzo.

Questo strumento può essere utile anche in caso di raffreddore. L’aerosolterapia necessita di un dispositivo che riduca le sostanze terapeutiche in microscopici corpuscoli che riescono a raggiungere con maggiore facilità le basse vie respiratorie.

Il vantaggio di utilizzare l’aerosol per il trattamento delle malattie respiratorie è che il farmaco viene erogato direttamente nel sito di azione. Questo consente effetti terapeutici più rapidi utilizzando una dose nominale inferiore.

I benefici dell’aerosol: come si usa?

L’aerosol permette principalmente di:

Umidificare le vie aeree.

Somministrare localmente i farmaci vaporizzati in soluzione fisiologica.

Ridurre i broncospasmi a carico del lume bronchiale e l’edema delle mucose respiratorie.

Rendere le secrezioni tracheo-bronchiali più liquide, in modo da facilitarne l’eliminazione.

Ma quale farmaci vanno inseriti nell’aerosol? Le sostanze terapeutiche più usate per via aerosolica sono:

Mucolitici.

Cortisonici.

Antibiotici.

Antinfiammatori.

Antiallergici preventivi.

Antiasmatici.

Broncodilatatori.

I benefici dell’aerosolterapia sono diversi e riguardano bambini, adulti, anziani. Prima di tutto il trattamento a livello locale rende più rapida l’azione terapeutica. Le particelle in cui il farmaco viene trasformato attraverso l’aerosol arrivano prima a bronchioli, alveoli ed esercitano in maniera efficace la loro funzione.

L’aerosol, inoltre, è una terapia indolore, non fastidiosa, priva di effetti collaterali. Si tratta di una cura che può essere svolta comodamente a casa, anche più volte al giorno. Lo stesso apparecchio può essere utilizzato da adulti e bambini, basta, dunque, averne uno in casa per trattare tutta la famiglia.

Infine è fondamentale ed efficace per curare le vie aeree basse e alte e il vapore che emette va ad alleviare anche la secchezza delle mucose e della gola, rende più fluido il muco, previene bronchiti, riduce i broncosmasmi e rende più liquide le secrezioni tracheo-bronchiali.