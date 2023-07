Ti sei mai chiesto come vede il mondo una persona miope, che dunque, non vede bene da lontano? Ecco la visione del mondo di un miope senza usare gli occhiali.

Come vede il mondo una persona miope? La visione senza occhiali

Per chi almeno una volta si fosse chiesto come vede un miope senza occhiali, ecco la risposta. Sfocato da lontano e bene da vicino: ecco, in estrema sintesi, come vede un miope che non indossa occhiali o lenti a contatto. Chi è miope, infatti, quasi sempre non ha alcun problema a vedere da vicino, ma non riesce a mettere a fuoco le immagini a media e lunga distanza.

Un miope ha difficoltà a:

Vedere la lavagna a scuola;

Leggere i cartelli stradali;

Guardare la televisione;

Riconoscere le persone per la strada;

Guidare;

Distinguere i numeri sugli autobus o gli orari sui pannelli luminosi in metro;

Vedere in condizioni di scarsa luminosità.

Come vede un miope che non indossa gli occhiali? Vede un’immagine confusa e sfocata, dai contorni non delineati. Hai presente la visione appena sveglio? Quando si aprono gli occhi e, al primissimo impatto, si vede tutto sfocato e annebbiato? Oppure quando l’obiettivo della macchina fotografica non ha ancora messo a fuoco? Da lontano, senza occhiali, un miope vede:

Immagini non nitide e sfocate;

contorni sfumati.

Le lettere scritte sulla lavagna si uniscono tutte insieme, le immagini alla televisione perdono i loro contorni definiti, diventa difficile riconoscere la gente per strada. Un miope vede sfocato da lontano e a media distanza, con una specie di offuscamento che avvolge la visione: per questo motivo le persone che soffrono di miopia tendono a strizzare gli occhi, per aumentare la messa a fuoco.

Come vede una persona miope? Ecco la sua visione

La miopia è un difetto della vista che dipende da un allungamento eccessivo del bulbo oculare: tende a manifestarsi intorno agli otto anni e si stabilizza intorno ai venticinque/trent’anni, con possibili variazioni lievi nel corso del tempo. La miopia è classificata come:

Lieve, da 0 a 3 diottrie;

moderata, da 3 a 6 diottrie;

elevata, oltre le 6 diottrie.

Come vede, quindi, un miope? Una persona con una miopia lieve, per esempio, di una sola diottria, vede bene e riesce a mettere a fuoco senza occhiali a una distanza di un metro circa.

Una persona con una miopia moderata per esempio di 3 diottrie, invece, ha una messa a fuoco di 33 centimetri: questo significa che riesce a mettere a fuoco nitidamente oggetti e persone senza occhiali, a una distanza di 33 cm. Una persona con una miopia elevata, di 10 diottrie, riesce poi a mettere a fuoco, senza occhiali, solo a una distanza di 10 cm.

Le soluzioni per correggere la vista di un miope prevedono l’uso di occhiali e lenti correttive o, in via più definitiva, il laser (per cui è necessario dimostrare una stabilità del difetto).

Naturalmente, per prendersi cura al meglio dei propri occhi, è fondamentale affidarsi ai professionisti della visione. Un controllo annuale della vista, inoltre, è sempre un’ottima abitudine per capire come va la miopia, e in generale, come sta la nostra vista.