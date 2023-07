Zanzare in casa : come impedirne l’ingresso

L’estate, per quanto bella e piacevole, porta con sé anche molti inconvenienti. Tra questi, alcuni insetti tipici della stagione come le zanzare che possono entrare in casa invadendo così l’abitazione. Nei paragrafi a seguire, scopriamo quali metodi adottare per evitare la loro presenza nelle abitazioni e rimedi maggiormente indicati per debellarle.

Zanzare in casa

Sono tra gli insetti maggiormente fastidiosi e noiosi della stagione estiva. Le zanzare emettono un ronzio alquanto fastidioso e incessante che rischia di rovinare le serate all’aperto o anche le notti di riposo dal momento che in questa fase tendono ad agire maggiormente arrivando a pungere e causando punture e rossori.

I vasi e i sottovasi presenti in casa sul davanzale oppure sul balcone o terrazzo sono i primi luoghi dove questi insetti vanno a posizionarsi e nidificare. Se si hanno dei fiori in vasi pieni di acqua si consiglia di cambiarla spesso in modo da impedire l’ingresso di questa specie alla propria abitazione e anche nel giardino.

Gli insetti come le zanzare possono vivere nella propria casa anche per un tempo molto lungo dal momento che riescono a resistere molto bene alle basse temperature e agli inverni particolarmente rigidi. Se in casa riescono a sopravvivere fino a 5 mesi è perché hanno trovato un ambiente caldo dove possono anche riprodursi.

La vita di questi insetti dipende molto dalla specie: infatti alcune non sono in grado di sopravvivere all’inverno e quindi alle temperature del periodo, mentre esistono alcuni esemplari che nella stagione calda tendono a risvegliarsi, risultano essere maggiormente aggressive e quindi tendono a pungere. Si consiglia di prestare attenzione alle cantine o soffitte oppure angoli nascosti dove vanno a nascondersi.

Zanzare in casa: rimedi per difendersi

Sono diverse le soluzioni che è possibile optare per tenere gli insetti come le zanzare alla larga dalla propria abitazione e impedire che giungano. Si tratta di rimedi e accorgimenti molto rapidi che sicuramente sono efficaci e validi. Dal momento che hanno bisogno dell’acqua per riprodursi, bisogna fare attenzione a tutti queli luoghi dove è possibile trovarla.

Le grondaie, i vasi, ma anche altri recipienti vanno svuotati dell’acqua in modo che questi insetti non vadano a deporre le uova. Le zanzariere sono considerate un buon alleato, ma devono essere in buono stato e senza buchi. Ottima idea anche le tende a zanzariera da applicare alla veranda o al patio di casa.

In commercio si trovano alcuni repellenti e spray, oltre a lozioni anti-insetto che aiutano ad allontanare le zanzare. Tra questi, Ecopest Home è sicuramente considerato il migliore in commercio proprio per la sua funzionalità e i benefici. alcune piante come la lavanda, il basilico da coltivare sul balcone o in casa sono repellenti naturali che respingono questi insetti.

Sono insetti che amano molto la luce, quindi scegliere l’illuminazione adatta aiuta a tenerli lontani. In tal caso le luci gialle o arancioni sono l’ideale in quanto aiutano a respingere questi parassiti. ci sono poi rimedi naturali come le candele alla citronella che sono da considerarsi un valido repellente per queste specie.

Zanzare in casa: repellente

Gli insetti come le zanzare in casa si possono debellare e allontanare con rimedi validi ed efficaci. I rimedi naturali sono una ottima scelta, ma a lungo andare possono non essere così adatti. Per questa ragione, è bene optare per una soluzione di lunga durata come Ecopest Home, un repellente innovativo e tecnologico.

Un sistema a ultrasuoni e all’avanguardia che permette, grazie alla presenza dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni, di impedire l’invasione di questi insetti nella propria casa. Il compito degli ultrasuoni è rendere un ambiente inospitale e inaccettabile per questi parassiti contribuendo così a una abitazione piacevole senza il loro continuo ronzio.

Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente e poi lui farà il resto. Fornisce una protezione h24 per tutti i giorni della settimana ed è in grado di coprire un raggio che abbia una superficie di circa 250 metri quadrati. Gli ultrasuoni risultano essere insopportabili, non solo per le zanzare, ma anche per altri insetti come le formiche, gli scarafaggi, le mosche, ma anche i topi.

Inoltre, è un repellente che risulta innocuo per gli esseri umani e anche animali domestici. Una soluzione ideale per risparmiare denaro che è anche ecologica, inodore e silenziosa.

Una soluzione ideale per risparmiare denaro che è anche ecologica, inodore e silenziosa.