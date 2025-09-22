Aggiornamenti sui criteri McDonald per la diagnosi della sclerosi multipla: Novità e Implicazioni

Recentemente, il campo della neurologia ha subito una significativa evoluzione grazie all’aggiornamento dei criteri McDonald per la diagnosi della sclerosi multipla. Questi criteri, pubblicati sulla rivista The Lancet Neurology, rappresentano un passo avanti cruciale, consentendo di identificare la malattia in stadi più precoci e con maggiore precisione. Ciò è reso possibile dall’integrazione di nuove evidenze biologiche.

Innovazioni nei criteri McDonald

I criteri McDonald hanno subito modifiche sostanziali, con l’obiettivo di rendere il processo diagnostico più veloce e affidabile. In particolare, uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda la possibilità di diagnosticare la sclerosi multipla anche in presenza di Sindrome Radiologicamente Isolata (RIS). Questa condizione si osserva in pazienti che non manifestano sintomi clinici, ma presentano danni alla sostanza bianca del sistema nervoso centrale, visibili tramite risonanza magnetica.

Disseminazione nello spazio e nel tempo

Una modifica significativa riguarda il concetto di disseminazione nel tempo (DIT). Non è più necessario dimostrare che le lesioni si siano sviluppate in momenti distinti. È sufficiente identificare lesioni in almeno due delle cinque aree cruciali del sistema nervoso centrale, noto come disseminazione nello spazio (DIS). Questo approccio semplifica notevolmente la diagnosi, riducendo i tempi di attesa per i pazienti.

Nuove tecnologie e metodi diagnostici

Un ulteriore progresso è rappresentato dall’inclusione del nervo ottico tra le aree anatomiche considerate per la diagnosi. Questo viene valutato attraverso la tomografia a coerenza ottica (OCT), che misura lo spessore del nervo. Inoltre, l’analisi delle catene leggere kappa (kFLCs) nel liquido cerebrospinale è stata introdotta come nuovo strumento diagnostico.

Considerazioni per gruppi specifici

I nuovi criteri non trascurano le categorie particolari. Per i pazienti oltre i 50 anni con fattori di rischio vascolare, come ipertensione o diabete, si raccomanda l’uso di criteri aggiuntivi. Anche nei più giovani, come bambini e adolescenti, sono previsti esami di laboratorio supplementari per garantire una diagnosi accurata e tempestiva.

Impatto globale e pratico delle nuove linee guida

Le recenti modifiche ai criteri McDonald si pongono l’obiettivo di ridurre ulteriormente il tempo medio di diagnosi, passato da circa quattro anni nel 2001 a pochi mesi attualmente. Questo aggiornamento è il risultato del lavoro di un comitato internazionale composto da 56 esperti provenienti da 16 paesi, ognuno con competenze multidisciplinari. Le revisioni sono state formulate non solo sulla base di dati scientifici, ma anche tenendo conto delle esigenze di chi vive con la malattia, come la riduzione dell’incertezza e l’accesso migliorato alle cure.

La sclerosi multipla colpisce attualmente circa 2,8 milioni di persone in tutto il mondo, con oltre 144.000 casi registrati in Italia. Ogni tre ore viene effettuata una nuova diagnosi. La malattia è la principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. Come sottolinea il Prof. Mario Alberto Battaglia, presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), “una diagnosi tempestiva consente di iniziare subito trattamenti efficaci, migliorando significativamente il decorso della malattia”.

È essenziale che questi aggiornamenti vengano rapidamente integrati nella pratica clinica italiana per ottimizzare le possibilità di trattamento e migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da sclerosi multipla.