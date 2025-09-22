Novità Sui Criteri Diagnostici della Sclerosi Multipla: Aggiornamenti Importanti

Recentemente, sono stati pubblicati cambiamenti rilevanti nei criteri per la diagnosi della sclerosi multipla, un passo significativo verso una maggiore efficienza clinica. L’aggiornamento, apparso su The Lancet Neurology, introduce strumenti diagnostici avanzati che permettono di identificare la malattia in fasi precoci.

Le modifiche ai criteri McDonald

I criteri McDonald, diventati un punto di riferimento internazionale dal 2001, hanno subito un ampliamento significativo nel 2023. Le nuove linee guida permettono una diagnosi in presenza di Sindrome Radiologicamente Isolata (RIS), condizione riscontrata in pazienti senza sintomi clinici ma con anomalie evidenti nella sostanza bianca del sistema nervoso centrale, riconoscibili tramite risonanza magnetica.

Disseminazione nello spazio e nel tempo

In precedenza, era necessario dimostrare che le lesioni si fossero sviluppate in momenti diversi, un requisito noto come disseminazione nel tempo (DIT). Ora, il focus si sposta sull’identificazione di lesioni in almeno due delle cinque aree chiave del sistema nervoso centrale, un cambiamento che semplifica notevolmente il processo diagnostico.

Integrazione di nuove tecnologie diagnostiche

Un’altra innovazione importante è l’inclusione del nervo ottico tra le sedi anatomiche da considerare per la diagnosi. Questo nervo può essere esaminato attraverso la tomografia a coerenza ottica (OCT), che misura lo spessore della fibra nervosa, fornendo informazioni preziose per il clinico.

Analisi del liquido spinale e nuovi criteri per le fasce di età

In aggiunta, l’analisi delle catene leggere kappa (kFLCs) nel liquido cerebrospinale è stata ufficialmente integrata nei criteri diagnostici. Inoltre, per i pazienti di età superiore ai 50 anni con fattori di rischio vascolare, sono previsti criteri supplementari che garantiscono una diagnosi accurata.

Impatto sulle tempistiche di diagnosi

Questi aggiornamenti mirano a ridurre ulteriormente i tempi di diagnosi, che si sono accorciati negli ultimi venti anni, passando da una media di quattro anni nel 2001 a soli pochi mesi al giorno d’oggi. Questo cambiamento non solo aumenta la precisione diagnostica, ma migliora anche l’accesso alle cure per i pazienti, soprattutto nei casi più gravi.

Il comitato internazionale che ha elaborato queste revisioni ha lavorato congiuntamente per raccogliere e analizzare dati scientifici, ponendo particolare attenzione alle esperienze dei pazienti. L’obiettivo è ridurre l’incertezza, migliorare l’accesso alle terapie e, in ultima analisi, promuovere una qualità della vita migliore per chi vive con la malattia.

Considerazioni finali

Con oltre 2,8 milioni di persone affette da sclerosi multipla nel mondo, di cui oltre 144.000 in Italia, l’importanza di una diagnosi tempestiva è cruciale. Ogni tre ore, infatti, viene effettuata una nuova diagnosi nel nostro Paese, rendendo essenziale che i professionisti sanitari adottino prontamente queste nuove linee guida per ottimizzare l’assistenza ai pazienti.

Il professor Mario Alberto Battaglia, presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), sottolinea che i nuovi criteri sono più sensibili e consentono un accesso più rapido alle cure. È fondamentale che i clinici sappiano interpretare i dati in modo da differenziare la sclerosi multipla da altre patologie simili.