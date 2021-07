L’aglio, grazie ai suoi principi attivi, risulta essere un prodotto davvero ricco di benefici per la salute. Questo prodotto è in grado, tra le altre cose, di migliorare la salute dei polmoni e di rinforzare le difese immunitarie. Proprio per questo esistono alcuni rimedi a base di aglio in grado di dare una mano a prendersi cura del sistema respiratorio.

Aglio per pulire i polmoni

L’aglio crudo è un rimedio naturale davvero ricco di benefici per la salute, infatti questo alimento possiede un gran numero di antiossidanti, vitamine e sali minerali. L’aglio quindi ha un grande potere antibiotico e aiuta ad eliminare virus, batteri e microorganismi che causano problemi alle vie respiratorie come ad esempio raffreddore e influenza.

Grazie all’effetto depurativo, l’aglio è in grado di eliminare i metalli pesanti che si accumulano nell’organismo.

Questo prodotto è anche molto utile per chi fuma dal momento che elimina le sostanze tossiche che si trovano nelle sigaretti.

Ridurre i problemi respiratori grazie all’aglio

L’aglio è in grado di aiutare in modo molto importante le persone che hanno sofferto o che soffrono di problemi respiratori. Chi soffre di asma, bronchite, polmonite, tubercolosi, pertosse e congestione polmonare, può trarre grandi benefici consumando aglio fresco in maniera costante.

Rimedio per i polmoni a base di aglio

Per migliorare la salute dei polmoni e disintossicarli in maniera semplice ed efficace, l’aglio è di certo una delle migliori soluzioni. In particolare si può sfruttare un rimedio a base di aglio e timo.

Gli ingredienti necessari sono:

10 spicchi d’aglio

3 rametti di timo fresco

Olio d’oliva (quanto basta)

Per realizzare il rimedio dovete mettere gli spicchi di aglio in un mortaio e pestarli fino ad ottenere una pasta omogenea e densa.

A questo punto aggiungete anche le foglioline di timo e continuate a pestare mescolando i due ingredienti. Mettete poi la pasta in un recipiente e copritelo con olio di oliva. Lasciate macerare il tutto per una notte.

Per ottenere benefici assumete il rimedio a digiuno. Prendete un cucchiaio di questo rimedio e utilizzate il resto nei giorni successivi.