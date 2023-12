Per la cura e bellezza della pelle del viso si prova di tutto, dai trattamenti alla chirurgia. Una via di mezzo consiste nell’agopuntura cosmetica facciale, scopriamo tutti i benefici e controindicazioni.

Agopuntura cosmetica facciale: benefici e controindicazioni

Se non avete mai sentito parlare dell’agopuntura cosmetica ma non sapete di cosa si tratta, ecco tutto quello che c’è da sapere sul trattamento al viso per un effetto lifting e antirughe. L’ultimo trend è proprio l’agopuntura cosmetica che si basa sulla medicina cinese e che ha mostrato tanti benefici nella skincare. Nota anche come agopuntura facciale, prevede l’utilizzo di sottilissimi aghi sterili, che vengono posizionati in diverse aree del viso per stimolare la circolazione e dare un tono “nuovo” effetto liftato. Ecco i principali benefici dell’agopuntura cosmetica o facciale.

In primis serve a stimolare la produzione di collagene, aumentando l’afflusso di sangue al viso e, dunque, il drenaggio linfatico. Le piccole punture stimolano la risposta del sistema immunitario, che si attiva riducendo l’infiammazione cutanea, anche quella provocata dall’acne. E’ un trattamento ad hoc anche contro lo stress: utilizzare gli aghi in alcuni specifici punti del viso aiuta a sciogliere la tensione.

L’agopuntura cosmetica potrebbe essere anche una valida alleata per curare acne e rosacea, ridurre i gonfiori e drenare il ristagno linfatico delle borse sotto gli occhi. Economica, non invasiva e un’ottima alternativa al Botox, l’agopuntura cosmetica aiuta a migliorare enormemente il benessere generale della pelle.

Benefici dell’agopuntura cosmetica facciale: controindicazioni

L’ultima tendenza beauty, dalla medicina cinese, per una pelle giovane e rimpolpata, è l’agopuntura facciale o cosmetica che serve proprio a combattere le rughe sulla pelle del viso con un effetto simil botox, ma più economico. Una sessione, che può durare fino a un’ora, comprende generalmente un trattamento con aghi ed è talvolta seguita da una maschera alle erbe cinesi come post-trattamento curativo.

Degli aghi ultrasottili vengono inseriti in precisi punti del viso, anche se non è doloroso, l’inserimento dell’ago dermico provoca un piccolo trauma cutaneo che stimola il collagene e le reazioni di riparazione della pelle. Alcune sessioni sono necessarie per vedere i risultati a lungo termine, ma una pelle più luminosa è spesso visibile dopo la prima seduta. Possibile effetto collaterale è gonfiore, leggere contrazioni muscolari, sanguinamento leggero e qualche taglio che svaniranno nel giro di qualche giorno.