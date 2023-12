Ainett Stephens, modella, personaggio tv e showgirl venezuelana, 41 anni compiuti a gennaio, ha svelato come si tiene in forma. La sex symbol ed ex “gatta nera”, segue questa dieta a base di frutta e fibre. Ecco svelati i suoi trucchetti.

La dieta di Ainett Stephens: frutta, fibre e tanto sport

Ainett Stephens modella e showgirl venezuelana è diventata famosa nel 2006 nel ruolo della “Gatta nera” nel game show Il mercante in fiera, condotto da Pino Insegno su Italia 1. Questo game dopo tanti anni è tornato su Rai 2 ma con una nuova gatta nera, la 19enne Lavinia Abate, mentre Ainett Stephens cosa fa oggi? L’ex moglie dell’imprenditore Nicola Radici, con il quale ha avuto un figlio, Ainett è seguita da mezzo milione di followers su Instagram che apprezzano il suo fisico sinuoso e statuario.

Ma qual è il segreto della Stephens per una forma invidiabile, anche dopo i 40anta? La showgirl ed ex modella segue una dieta ricca di frutta e fibra, è questa la chiave di una vita sana e salutare secondo l’ex gatta nera de “Il Mercante in fiera”. 41 anni e non sentirli. Ne sono passati quasi venti da quando ha ammaliato il pubblico di tutta Italia nelle vesti della Gatta Nera e sembra che si senta la sua assenza, a giudicare dagli ascolti in calo.

Al suo numeroso popolo di followers la modella venezuelana dispensa buoni consigli per vivere bene e tenersi in forma. Per mantenere la sua bellezza Ainett Stephens ha confessato di seguite una dieta ricca di frutta e di fibre. In particolare la mattina Ainett mangia un kiwi con lo yogurt: perché stimola il fegato grazie alla forte concentrazione di vitamina C, ed è uno dei probiotici naturali grazie all’alto contenuto di pectina.

Il kiwi non manca mai nella dieta della showgirl “ogni mattina ne mangio uno a digiuno assieme allo yogurt”, dice Ainett. Della sua dieta, però, fa parte anche il sushi, che sa preparare lei stessa anche a casa. E poi tanto sport, e stare sempre in movimento.

Ainett Stephens e la sua dieta: tanto sport per essere in forma

Ainett Stephens, modella, showgirl ed ex “Gatta nera” de Il Mercante in fiera, noto game show andato in onda a metà anni Duemila su Italia 1, si tiene in forma a 41 anni e con un figlio, stando spesso in palestra, dove fa un lavoro mirato per mantenere le curve morbide e la pancia piatta, ma ogni tanto si dedica ad altri sport per divertirsi.

Per esempio Ainett ha condiviso sui social delle foto mentre era intenta a giocare a golf. Fa anche tanto sport all’aria aperta a corpo libero, come gli squat per rassodare il lato B. Non mancano poi né le passeggiate in montagna, né le giornate al mare, sempre all’insegna del movimento, spesso accompagnata da suo figlio.

Inoltre la showgirl ha voluto replicare a una “battuta” fatta da Pino Insegno sul suo “essere diventata grande”, sottolineando come sia inaccettabile pensare al giorno d’oggi che le donne a 40 anni siano vecchie. Lei, infatti, ai 41 è la dimostrazione che si può essere ancora più belle, più in forma di quando si era più giovani.