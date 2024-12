Alimentazione e terza età: come mantenersi in forma con cibi adatti

La terza età è una fase delicata nella vita di ogni soggetto dove diversi meccanismi e fattori entrano in gioco. Per una vita maggiormente serena e una forma fisica più adatta, l’alimentazione deve essere equilibrata e ben bilanciata. Scopriamo gli alimenti che non devono mancare come consigliano i massimi esperti.

Alimentazione e terza età

L’alimentazione è un fattore basilare a qualsiasi età. Quando però si raggiunge quota 60 anni ci sono degli alimenti che sono maggiormente indicati e adatti di altri da assumere. Il binomio buona alimentazione e terza età non va trascurato, anzi, è la base.

Consumare cibi che siano equilibrati e ben bilanciati è sicuramente utile e indicato a qualsiasi età e in ogni fase della vita. Bisogna anche affermare che più gli anni passano maggiore si sente il fabbisogno di introdurre nella propria dieta e stile alimentare nutrienti efficaci e adeguati.

La vitamina B12, la vitamina D, l’acido folico e il calcio, ma anche il potassio sono solo alcuni dei nutrienti che dovrebbero essere inseriti nel binomio alimentazione e terza età. Proprio questi nutrienti consentono di stare in salute ma anche di salvaguardare la linea.

Alimentazione e terza età: i cibi

Nella fase della terza età e quindi nell’alimentazione di ogni over 60 ci sono alcuni alimenti di cui bisognerebbe aumentare il consumo, come spiega anche la nutrizionista. Non devono mancare i cibi che contengono acidi grassi quali le noci e il pesce che hanno un impatto positivo.

I semi di soia e di lino sono consigliati anche per tenere sotto controllo l’attività cardiovascolare. Il latte, i latticini, i ceci, ma anche le verdure a foglia verde sono indispensabili per preservare il calcio e quindi la salute delle ossa prevenendo così l’osteoporosi. L’alcool e il sale andrebbero ridotti.

Nell’alimentazione in questa fascia d’età sono anche da favorire cibi ricchi di fibre come cereali integrali, ma anche ceci oltre ovviamente al consumo di frutta e verdura che sono un nutriente essenziale e fondamentale per una vita sana e longeva.

Il ferro, quindi verdure a foglia verde, fagioli, pesce, ma anche pollame è fondamentale per evitare spossatezza e stanchezza eccessiva. La vitamina C contenuta in fragole, pomodori e broccoli così come le cinque porzioni di frutta e verdura contribuiscono a una forma fisica importante anche a 60 anni.

