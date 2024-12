Panettone a dieta: è possibile mangiarlo?

Ci sono dolci che si mangiano soltanto in determinati periodi dell’anno che possono essere d’intralcio per il mantenimento della forma fisica. Il Panettone è uno di quei dolci del periodo natalizio, il cui consumo è consentito ma senza abusarne in maniera eccessiva e stando attenti a scegliere la variante adatta.

Panettone a dieta

Il Panettone, si sa, è insieme al Pandoro, il dolce tipico delle festività natalizie, ma per evitare di ingrassare troppo bisogna prestare attenzione all’alimentazione. Non è necessario privarsene ma semplicemente basta adottare qualche accorgimento per non esagerare eccessivamente durante i pasti.

In questo periodo poi molti sono alle prese con la dieta pre-festività proprio per mantenersi in forma ed evitare così di sgarrare eccessivamente nei giorni fatidici. Riuscire a preservarsi in questi giorni sicuramente aiuta ad arrivare maggiormente in forma al momento clou concedendosi anche dei peccati di gola.

Ovviamente il Panettone si può consumare durante la dieta ma bisogna prediligere quelli privi di tante creme o condimenti che sono troppo zuccherosi o dolci. Queste varianti hanno un apporto calorico più basso e sono consentite per mantenersi in forma a patto di non esagerare con le fette.

Privarsi di una fetta di questo dolce tipico delle feste non sarebbe corretto in quanto aumenta il desiderio portando poi a degli eccessi calorici ancora più difficili. Bisogna semplicemente capire quanto mangiarne in modo da non andare incontro a chili di troppo sul groppone.

Panettone a dieta: quanto mangiarne

I dolci natalizi come il Panettone e il Pandoro sono assolutamente consentiti nella dieta ma la cosa importante è capire quante fette poterne mangiare e il momento più adatto durante la giornata per evitare gli eccessi e le abbuffate.

Deve essere parte di alcuni pasti come per esempio la colazione e lo stesso vale per il Pandoro. Basta non superare la porzione di 100 grammi che equivalgono a quasi 100 calorie, mentre nel caso del Pandoro la porzione si può aumentare arrivando così a 50.

Nel caso di farciture quali creme o cioccolato ma anche pistacchio, si sa che l’apporto calorico va incontro a un aumento considerevole, quindi urge la massima attenzione. Si consiglia di concedersi uno spazio all’interno della giornata per poterli mangiare senza troppi sensi di colpa.

Panettone a dieta: formula naturale

