Dieta della menopausa: come restare in forma dopo i 50 anni

La dieta della menopausa è progettata con lo scopo di facilitare la perdita di peso e il mantenimento del peso forma in tutte quelle donne che faticano a tenerlo sotto controllo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo nel modo corretto, magari sfruttando anche gli alimenti tipici della stagione primaverile che, rispetto ad altri cibi di stagione, risultano più indicati.

Dieta della menopausa

La menopausa è un evento fisiologico che, anche se ad età diverse, sarà affrontano da tutte le donne. Un periodo molto delicato, in cui le variabili da tenere in considerazione e che influenzano questa fase possono essere tantissime e diverse per ogni donna. Dalle vampate di calore all’eccessiva sudorazione, dall’insonnia alla fragilità delle ossa, senza trascurare l’aumento di peso, a causa del brusco calo dei livelli di estrogeni e progesterone, la menopausa è un periodo delicato che può essere affrontano a partire proprio dall’alimentazione.

Dieta della menopausa: consigli

La dieta della menopausa non è una dieta miracolosa, anche perché nessuna dieta lo è, ma porta nelle donne che la seguono ad un’apertura nei confronti di nuovi stili di vita e abitudini alimentari, grazie ai quali affrontare il cambiamento in modo sereno.

Durante la dieta della menopausa, la prima cosa da fare è quella di iniziare l’attività fisica. Si preferiscono l’esercizio aerobico e l’allenamento della forza, così che, man mano che la massa muscolare aumenta, le calorie si bruciano più in fretta. E’ opportuno dedicare due giorni della settimana all’allenamento della forza e tutti gli altri all’esercizio aerobico. Questo deve essere moderato e una camminata veloce è sufficiente.

E’ opportuno mangiare meno, ma facendo attenzione a quello che si mangia e bene. Si preferiscono la frutta, la verdura, i grassi sani e i cereali integrali. In generale, sì alle proteine e alle fibre. No agli alimenti processati. Limitate il consumo di alcool.

Dieta della menopausa: miglior integratore alimentare

La dieta della menopausa controlla i sintomi di cui la menopausa è responsabile, incluso l’aumento di peso, facilitando il passaggio da uno stadio di vita all’altro. Tuttavia, la perdita di peso resta un percorso molto complicato, che porta a risultati simili, certamente, ma con tempi e modi diversi. Per questo motivo, alcune donne possono impiegare più tempo di altre a perdere peso.

Con la menopausa, anche il metabolismo rallenta. Per questo motivo, alcune donne potrebbero optare, durante la dieta della menopausa, anche per l’assunzione regolare di un integratore alimentare, che stimoli il metabolismo, faciliti il senso di fame e favorisca la perdita di peso.

