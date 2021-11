Per migliorare la circolazione delle gambe è bene consumare determinati alimenti che vantano sostanze nutritive utili proprio a questo scopo. Una cattiva circolazone è un problema spesso legato a una vita sedentaria, per questo anche praticare specifici esercizi permette di ritrovare il benessere.

Alimentazione ed esercizi per la circolazione delle gambe

I problemi di circolazione sono molto frequenti nelle gambe e riguardano sia donne che uomini. Per riuscire a migliorare la salute degli arti inferiori è necessario prestare attenzione alla propria alimentazione e consumare specifici alimenti utili per la circolazione del sangue.

Chiaramente anche una vita attiva è essenziale per evitare questo genere di problemi e proprio per questo esistono degli esercizi che consentono di ottenere dei benefici già dopo pochi giorni.

Circolazione delle gambe: i migliori alimenti

Gli aliementi che possono dare una mano a migliorare la circolazione delle gambe sono davvero numerosi.

Tra i tanti ricordiamo di certo le more, utili per promuovere la formazione di nuove cellule del sangue e per renderlo più puro. Anche lo zenzero è utile per migliorare il flusso sanguigno.

Ricordiamo poi il peperoncino di cayenna e anche pesci quali salmone e aringa. Infine, l’aglio è un fluidificante naturale per il sangue e di conseguenza aiuta a migliorare la circolazione.

Gli esercizi per migliorare la circolazione delle gambe

Gli esercizi per migliorare la circolazione dovrebbero essere svolti al mattino con una certa costanza. Solo in questo modo infatti è possibile ottenere dei reali benefici anche durevoli nel tempo.

Uno dei migliori esercizi consiste nel sollevamento dei talloni. Per praticarlo è necessario semplicemente appoggiare i piedi a terra per poi sollevare i talloni restando appoggiati solo sulla punta dei piedi.

Anche le flessioni sono davvero utili per migliorare la circolazione delle gambe.

Questo esercizio infatti aiuta il sangue a fluire meglio fornendo energia a tutto il corpo.

Un altro ottimo esercizio consiste nella rotazione dei piedi. Per eseguirlo è necessario sedersi su una sedia e ruotare i piedi prima e destra e poi a sinistra.

In generale comunque per migliorare la circolazione è possibile anche semplicemente avere una stile di vita attivo. Camminare e andare in bicicletta sono due ottime attività da praticare ogni giorno.