Foglia d’alloro per curare ipertensione, diabete e insonnia naturalmente

Utilizzare qualche foglia d’alloro per preparare un decotto fa bene all’organismo e aiuta a contrastare disturbi come diabete, insonnia e ipertensione. Scopriamo insieme perché.

Foglia d’alloro: le proprietà contro ipertensione, insonnia e diabete

Contro disturbi come insonnia, diabete e ipertensione è importante seguire le indicazioni del proprio medico e assumere i farmaci prescritti, ma si può ricorrere anche a rimedi naturali che diano un aiuto in più.

L’alloro, in questo senso, è un vero toccasana. Appartiene alla famiglia delle Lauracee ed è ricco di vitamine e minerali essenziali e possiede numerose proprietà benefiche. La pianta, infatti, possiede proprietà aperitive, ossia stimola l’appetito e prepara l’apparato gastrointestinale ad accogliere il cibo, facilitando la digestione.

Le foglie di alloro hanno anche proprietà digestive e carminative, perché facilitando la digestione, alleviano le coliche e il gonfiore addominale, aiutando l’espulsione dei gas intestinali.

L’alloro ha anche proprietà espettoranti, perché aiuta a fluidificare ed eliminare il catarro bronchiale, alleviando la tosse. La pianta è utile anche in caso di febbre, perché ha proprietà diaforetiche che stimolano la sudorazione favorendo l’abbassamento della temperatura corporea.

Un preparato a base di foglia d’alloro è utile anche in caso di reumatismi e artriti, perché possiede proprietà antinfiammatorie e astringenti che facilitano la guarigione di traumi di varia natura. Infine, la pianta ha proprietà repellenti, perché contiene acido laurico che allontana gli insetti e i parassiti.

Foglia d’alloro: i benefici in caso di diabete, insonnia e ipertensione

Molti utilizzano qualche foglia d’alloro per insaporire i piatti e le pietanze in cucina, ma in realtà la pianta è preziosa per preparare rimedi casalinghi utili contro diversi disturbi.

Tra questi, vi sono ad esempio uretrite, infezioni cutanee, dolori al nervo sciatico, esaurimento muscolare, cistite, spasmi, emicrania, insonnia, depressione, stanchezza e debolezza, mancanza di energia, sintomi premestruali, otite, nervi e muscoli contratti, aerofagia, ritenzione di liquidi.

Tisana con foglia d’alloro contro ipertensione, diabete e insonnia

Per beneficiare di questi effetti, si può preparare una tisana contro ipertensione, diabete e insonnia utilizzando qualche foglia d’alloro. Basta portare a ebollizione in un pentolino un po’ d’acqua e poi mettere in infusione per qualche minuto le foglie della pianta. Dopo una decina di minuti, filtrate il tutto e bevete mentre è ancora caldo. È preferibile bere la bevanda la mattina a stomaco vuoto o la notte prima di andare a letto.