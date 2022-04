Le uova di Pasqua 2022 sono davvero numerose, ma quando si sta scegliendo quali acquistare sarebbe bene tenere in considerazione prima di tutto quelle solidali e sostenibili. Vediamo dunque insieme quali sono quelle da non perdere assolutamente e da regalare questa’anno per una giusta causa.

Uova di Pasqua Venchi

Le uova di Pasqua Venchi sono molto apprezzate per la grande qualità del cioccolato, ma non tutti sanno che quest’anno tali delizie per il palato sono accompagante da un progetto sostenibile molto interessante. Tutti gli incarti e i nastri della Collezione di Pasqua 2022 sono infatti realizzati in PET riciclato, carta FSC o misto cotone.

Uova per la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Le uova per la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica sono distribuite in tutta Italia dai volontari. Uova e animaletti realizzati in delizioso cioccolato sono il regalo perfetto per chi vuole sostenere la FFC Ricerca. Si tratta di regali perfetti anche per i più piccoli, infatti le sorprese in essi contenuti sono pensati proprio per accontentare i bambini. In vendita si possono trovare uova in diverse versioni, infatti il c’è cioccolato tradizionale, gluten free, latte e fondente.

Oltre alle uova si possono scegliere anche simpatici personaggi come ad esempio la gallinella o il coniglietto di cioccolato.

Uova della Lega Anti Vivisezione

Le uova della Lega Anti Vivisezione sono perfette per chi vuole fare un regalo. La LAV, infatti, anche quest’anno, ha messo a disposizione le uova di Pasqua di Altromercato. Ad ogni uovo è abbinato un animale salvato proprio grazie alla donazione fatta per l’acquisto del prodotto.

La particolartià è che ogni acquirente avrà la possibilità di conoscere virtualmente l’animale salvato guardando come trascorre le sue giornate al rifugio.

Una parte del ricavato dalla vendita delle uova di Pasqua LAV di quest’anno andrà ai progetti dell’associazione per l’Emergenza Ucraina.