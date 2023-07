Ormai da anni ha preso piede un tipo di rapporto che gli inglesi chiamano “friends with benefits” (FWB) e i brasiliani “amizade colorida”. In Italia si potrebbe tradurre con “amici di letto”. Ecco le regole da rispettare: ogni quanto vedersi, pro e contro.

Amici di letto, ogni quanto vedersi? Pro e contro

“Amici di letto” è tipo di relazione in crescita in tutto il mondo, dall’America all’Italia. Esistono tuttavia delle “regole” per vivere al meglio questo tipo di rapporto di coppia aperto, con benefits ma senza coinvolgimento emotivo.

Una relazione di questo tipo ha una durata limitata ed è bene venire a patti con questa realtà fin da subito. Ci sono regole precise riguardo alla frequenza degli incontri. Ogni quanto vedersi? Di base, si va da una volta alla settimana a una volta al mese, a meno che non si tratti di una vacanza o di un weekend lungo. La chiave di tutto sta nell’affrontare il rapporto di coppia con leggerezza e senza prendersi troppo sul serio.

Evitate di mandare messaggi durante il giorno per fare conversazione – Per questo ci sono gli amici “normali” con i quali si condivide la quotidianità. In tal senso, si può telefonare all’altro una volta per mettersi d’accordo su dove e quando vedersi, ma senza aspettarsi una risposta immediata: ognuno ha la propria vita ed è bene non scordarlo mai. Inoltre, non ci si può arrabbiare se l’incontro non avviene.

Non innamorarsi mai – Dormire insieme è gradito, ma non dovuto. Alcune amicizie di letto funzionano meglio se si mantiene la regola del non dormire insieme, mentre altre lo richiedono soprattutto se uno dei due viene da fuori città. In generale, però, se si abita in un raggio di 15-20 euro di taxi è sempre consigliabile tornare a dormire a casa propria.

Essere amici di letto significa divertirsi in due – Insomma, niente egoismi a letto. Siate aperti a sperimentare qualcosa di nuovo. In questo senso gli amici di letto sono le migliori “cavie” possibili, perché non ci sono impegni a lungo termine, né regole di galateo, ma tutto è divertimento. Siate onesti l’uno con l’altra.

Gli amici di letto vanno incontro a molti pro e contro di questo tipo di legame aperto, senza innamoramento, ma fatto prettamente di un coinvolgimento fisico. Essere amici di letto funziona quando entrambi riescono a vivere questo tipo di rapporto con serenità.

Non dimentichiamo però che l’essere umano è predisposto a costruire legami affettivi e talvolta può accadere di innamorarsi, soprattutto alle donne, che più facilmente si lasciano coinvolgere a livello emotivo e che quindi iniziano a desiderare di tramutare l’avventura occasionale in un rapporto più stabile e duraturo. In questi casi però il rischio di non essere corrisposti e di soffrire è molto alto.

È bene quindi essere sempre consapevoli dei propri bisogni, desideri e sentimenti senza nasconderli o celarli pur di non rimanere soli. Alla luce di questo è importante essere chiari riguardo alle aspettative di un rapporto basato solo sul sesso per evitare malintesi o dubbi che possono creare solo situazioni di sofferenza.