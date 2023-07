Miranda Kerr è una supermodella australiana famosa nel mondo per essere stata dal 2007 al 2013 uno degli Angeli di Victoria’s Secret. Ecco i segreti di bellezza della fantastica 40enne.

La beauty routine di Miranda Kerr: i segreti di bellezza della supermodella

Miranda Kerr, 40 anni, è madre di tre figli oltre ad essere una top model australiana di lunga data nonché fondatrice e CEO del marchio Kora Organics. Miranda è una vera e propria icona di bellezza e un’ispirazione per molti per la sua bellezza indiscussa.

40 anni compiuti da poco, la Kerr è sempre in perfetta forma e ha parlato anche della sua filosofia riguardo l’invecchiamento. La supermodella ha detto di sentirsi benissimo con il tempo che passa.

L’età per Miranda Kerr è un privilegio e cerca di spronare gli altri a cambiare l’opinione esterna nel mondo dell’invecchiamento. “C’è così tanta ossessione per la giovinezza, ma è importante abbracciare davvero l’invecchiamento”, ha detto la Kerr.

Quando si tratta di cura della pelle, ci sono cose che possiamo fare. L’ obiettivo della top model è di dare alla pelle i nutrienti di cui ha bisogno in modo che possa essere vibrante e al meglio che può essere. “Fondamentalmente voglio essere una nonna con una pelle fantastica!”, ha detto Miranda Kerr.

Per questo Miranda ha scritto libri come Treasure Yourself e Empower Yourself per le giovani donne, che hanno inserito nel curriculum scolastico australiano. La modella vuol dire che ogni donna è bella a modo suo, così come è bello ogni fiore: non si può paragonare una rosa a un girasole o a una margherita perché ognuno ha la sua bellezza unica. E nessuno deve voler sembrare qualcun’altra.

Della sua linea di make up la supermodella ha svelato di amare più di ogni altro prodotto il blush e il rossore sul viso. Per una pelle fresca e luminosa con un po’di rossore Miranda ha creato uno con RMS Beauty chiamato Heart. E le piace uno della Torre 28.

Miranda Kerr e la sua beauty routine: segreti della supermodella

La supermodella australiana Miranda Kerr ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza per una pelle sempre al top. Per aggiungere alla skincare del viso, Miranda usa il balsamo per labbra all’acido ialuronico Kosasport Lipfuel nella tonalità Pulse. E le piace anche mettersi un rossetto rosso: è come la cromoterapia se ti senti stanco. La modella ama il rossetto RMS Beauty Wild con la tonalità Desire Lipstick RMS Red.

Altro suo beauty tips è di cercare di andare a letto presto. Se riesce a dormire otto ore è un sogno per Miranda, super impegnata con i tre figli, ma cerca di riposare sempre dalle sette alle otto ore a notte. “Indosso l’Oura Ring perché aiuta a monitorare il sonno, la frequenza cardiaca e tutto il resto. Lo amo davvero”, ha confessato la Kerr.