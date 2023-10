Timothée Chalamet attore statunitense con cittadinanza francese è il nuovo flirt della top model Kylie Jenner. Il divo francese è diventato noto nel film Chiamami col tuo nome: lo sapete che è in fissa con la pelle? Ecco la sua skincare routine.

Anche Timothée Chalamet si prende cura della sua pelle: la skincare routine dell’attore

Timothée Chalamet, tra gli attori giovani più influenti e amati degli ultimi anni, ha mostrato tutto il suo talento nel film con Woody Allen “Un giorno di pioggia a New York” e con Greta Gerwig in “Piccole Donne”. Nel 2023 torna a interpretare Paul Atreides nella seconda parte di Dune e Willy Wonka nella pellicola Wonka, diretta da Paul King.

Chalamet è il nuovo flirt della top model Kylie Jenner, del clan Kardashian, con la quale si frequenta da mesi: sono la coppia più chiacchierata di quest’anno. Come lei, anche Timothée cura molto la sua pelle e apprezza i risultati della skincare: ecco la sua routine di bellezza.

Insieme al Glossier Boy Brow che Timothée Chalamet usa religiosamente, ci sono alcuni altri prodotti che rendono la pelle della star del cinema quasi perfetta, luminosa e radiosa. Oltre le imperfezioni Chalamet usa CeraVe Hydrating Facial Cleanser.

Sviluppata con dermatologi, questa formula unica deterge, idrata e ripristina la barriera protettiva della pelle con tre ceramidi essenziali e acido ialuronico. Inoltre, è accettato dalla National Eczema Association e adatto alla pelle da normale a secca.

Il prodotto più importante che ogni celebrità usa è la protezione solare. Se vogliono abbronzarsi, usano un autoabbronzante così da poter proteggere la pelle dai raggi nocivi e dai primi segni dell’invecchiamento. Chalamet usa CeraVe Facial Moisturizing Lotion con Sunscreen fa proprio questo.

Con almeno SPF 30, questa crema idratante manterrà la tua pelle al sicuro dai raggi dannosi mantenendola idratata tutto il giorno. E poi l’Esfoliante notturno: l’esfoliante aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle, a sbloccare i pori e a migliorare la struttura e l’aspetto generale della pelle. Consente inoltre ai prodotti per la cura della pelle di penetrare più in profondità, rendendoli più efficaci.

Timothée Chalamet e la skincare routine: consigli di bellezza

Timothée Chalamet, uno degli attori più in voga degli ultimi anni, a 27 anni ha già una carriera di grande successo al cinema. Il divo di origine francese ha condiviso con i suoi milioni di followers i segreti di bellezza per una pelle come la sua. Nella sua skincare routine Chalamet aggiunge sempre la vitamina C.

Un potente antiossidante che può aiutare a illuminare e uniformare il tono della pelle, proteggendola allo stesso tempo da fattori di stress ambientale come l’inquinamento e i danni UV. Inoltre il suo rituale di bellezza, mattina e sera, non può terminare senza una consistente crema idratante da notte, da stendere su tutto il viso prima di coricarsi.