Come funziona la tanto popolare dieta antinfiammatoria? Funziona davvero o si tratta di una moda del momento? Scopriamo quali sono i cibi consigliati e quelli invece da evitare secondo lo schema settimanale della dieta antinfiammatoria.

Lo schema settimanale della dieta antinfiammatoria

In caso di disturbi e infiammazione l’alimentazione può essere la chiave vincente per risolvere questi problemi di salute. Lo dice la scienza, infatti, studi scientifici recenti si sono occupati delle proprietà terapeutiche di alcuni particolari alimenti, da qui si parla della famosa dieta antinfiammatoria. Ma cos’è?

Per dieta antinfiammatoria si intende uno stile di alimentazione per tenere sotto controllo l’infiammazione cronica e prevenire l’insorgenza di patologie. E’ uno schema alimentare che affronta e cerca di curare lo stato di infiammazione cronica dell’organismo. Tra le cause infatti anche lo stress e la cattiva alimentazione o il consumo di alimenti sbagliati.

La dieta antinfiammatoria è una dieta povera di alimenti che innescano i meccanismi di infiammazione, e ricca di sostanze antinfiammatorie e antiossidanti; può essere più o meno restrittiva a seconda delle esigenze e della situazione di partenza.

Tra i cibi antinfiammatori consigliati in questa dieta troviamo: frutta e verdura di stagione e preferibilmente cruda. Fonte di minerali, vitamine e fibre e contengono un’elevata quantità di antiossidanti in grado di ridurre i radicali liberi.

Cereali integrali

Sono in grado di garantire una stabilità glicemica e di impedire i picchi insulinici, aumentano il transito intestinale e favoriscono l’equilibrio del microbioma intestinale.

Omega 3

Aumentare il consumo di omega 3 da sostegno alle reazioni antinfiammatorie. Come frutta secca e semi oleosi tra cui noci e semi di lino; Pesce azzurro: alici, sogliole, salmone, sarde; Alghe: ottima fonte di omega 3.

Olio extravergine di oliva

Ottima fonte di grassi monoinsaturi e di grassi polinsaturi, vitamine liposolubili, polifenoli. Se aggiunto “a crudo” ai nostri piatti dopo la cottura vanta notevoli proprietà antinfiammatorie.

Tè verde

Questa antica bevanda è nota per le sue notevoli proprietà naturali antiossidanti, soprattutto se scelto in foglie sfuso.

Schema settimanale della dieta antinfiammatoria: menù

La dieta infiammatoria, come visto, prevede uno schema alimentare che elimina alcuni cibi ritenuti “infiammatori” mentre accoglie tutti quegli alimenti che sono contro l’infiammazione cronica. Ecco lo schema e il menù settimanale della dieta antinfiammatoria.

Colazione

1 yogurt magro con mirtilli e 1 porzione di cereali da colazione integrali

1 bicchiere di latte parzialmente scremato con lamponi e 1 porzione di cereali da colazione integrali

1 porzione di pane integrale con hummus di ceci

1 porzione di tè verde con cereali da colazione integrali

Spuntini

1-2 quadratini di cioccolato fondente (>70%)

1 porzione di frutta secca

1 frutto medio (arancia, mela, pompelmo, pesca) o 2 frutti piccoli (nespole, albicocche, kiwi)

1 spremuta di pompelmo o arancia

Pranzo

1 porzione di pane integrale con salmone, zucchine, curcuma e olio EVO

1 porzione di riso integrale con ceci, fagiolini e semi di lino

1 porzione di farro con ricotta, cetrioli, pomodorini e olio EVO

1 porzione di orzo con petto di pollo, spinaci e olio EVO

Cena

1 piadina integrale con sgombro e broccoli

1 porzione di minestrone di legumi e verdure con crostini di pane integrale e olio EVO

1 porzione di pane di segale con alici, finocchi e olio EVO

1 porzione di lasagne alle verdure con formaggio grana.