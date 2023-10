Uno dei desideri più comuni è quello di avere dei denti perfetti e bianchi. Se non si ha la possibilità di rivolgersi a un dentista, ecco svelato come sbiancare i denti in 3 minuti a casa tua, senza il bicarbonato.

Come sbiancare i denti in 3 minuti senza bicarbonato direttamente a casa tua

Tutti noi sogniamo di avere un sorriso hollywoodiano perfetto, smagliante e bianco. Tuttavia, non sempre possiamo ricorrere al dentista sia per motivi economici che di priorità. Esistono però dei metodi efficaci e indolori per sbiancare i denti a casa tua utilizzando ingredienti che non danneggiano lo smalto, anche senza bicarbonato che è il prodotto più comune. Ecco alcuni rimedi da provare a casa.

Carbone vegetale

Il carbone vegetale è uno dei modi più facili ed economici per sbiancare i denti a casa tua. Ti basterà polverizzare una compressa da schiacciare poi dovrai immergere le setole del tuo spazzolino pulito e inumidito nella polvere di carbone e lavarti i denti.

Latte in polvere e dentifricio

Il latte in polvere contribuirà a rendere i tuoi denti bianchi e a mantenerli sani. Si trova anche al supermercato e si usano piccole dosi, infatti, ne basta una quantità minima da aggiungere al dentifricio che usi di solito per sbiancare i denti a casa tua in soli 3 minuti.

Olio essenziale di cocco

L’olio essenziale di cocco è un ottimo sbiancante dei denti. Per usarlo, dovrai diluire alcune gocce in un po’ d’acqua e sciacquare la bocca dopo esserti lavato i denti con il tuo dentifricio abituale. Si può fare anche tutti i giorni.

Succo di limone

Succo di limone insieme all’acqua ti aiuterà a ripristinare la bianchezza dei denti e a disinfettare la cavità orale. Questo rimedio rimuove le macchie dai denti e rinfresca l’alito.

Come sbiancare i denti a casa in 3 minuti: rimedi senza bicarbonato

Sbiancare i denti in 3 minuti a casa tua è possibile seguendo alcuni consigli e rimedi che non apportano l’utilizzo di bicarbonato, uno dei principali prodotti per sbiancare. Oltre ai rimedi naturali da provare a casa, ecco altre abitudini essenziali per prevenire le macchie e i denti gialli.

Pulire i denti dopo ogni pasto. Ogni volta che avete mangiato dovete pulire i denti. Questo renderà meno probabile che vi ritroviate coi denti macchiati; sono consigliabili, una volta al giorno, i fili interdentali, sempre più evoluti e pratici.

Sciacquare abbondantemente: l’acqua fa bene anche al colore e alla luminosità dei denti. Dopo ogni pasto sciacquate via il cibo dai denti. Anche se non potete sciacquarli, usate un collutorio.