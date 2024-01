Per Animal flow si intende un tipo di allenamento che riprende i movimenti naturali degli animali. Ma quali sono i suoi effetti? Ecco come funziona e i benefici.

Animal flow: cos’è, come funziona, i benefici

Arrivato da poco in Italia l’animal flow è un nuovo tipo di allenamento che usa solo il peso del corpo. Dai movimenti fluidi che somigliano allo yoga, con un mix dell’armonia della capoeira, con le posizioni delle arti marziali e le acrobazie del parkur, il tutto eseguito in quadrupedia.

Si tratta infatti di un movement training che unisce sequenze di gesti, salti, slanci istintivi e primordiali. Niente tappetino, neppure attrezzi, basta un pavimento spazioso e la voglia di muoversi in libertà. L’Animal Flow è un mix di elementi che combinano forza, elasticità, resistenza e mobilità. Questo workout si rivela un training unico che riattiva i sistemi di comunicazione tra sistema nervoso e muscolatura.

Il programma di una lezione prevede una serie di posizioni di base, che una volta imparate possono essere combinate in sequenza come si desidera. Una volta imparate le posizioni base ci si inizia a divertire. L’Animal flow è adatto a donne e uomini, e a tutti i livelli di fitness e tutte le età.

L’Animal Flow nasce nel 2011 dall’idea di Mike Fitch, trainer americano con esperienze nel fitness e bodyweight training. Fitch ha creato questo nuovo allenamento di esercizi a corpo libero ispirandosi ai movimenti degli animali, e incorporando influenze di altre discipline come la danza, lo yoga e la capoeira.

Come funziona? L’allenamento è guidato da un istruttore e inizia con una fase di riscaldamento. Poi si passa alle “attivazioni”, per preparare la muscolatura e assestare l’equilibrio del corpo. Poi la pratica delle “forme”, il mix di posizioni e movimenti che formano il flow vero e proprio, un movimento coreografico e fluido che cambia ad ogni training.

Cos’è l’Animal flow: benefici dell’allenamento

Giunto da poco in Italia, l’Animal flow è una nuova tipologia di allenamento a corpo libero, che non prevede l’uso di attrezzature, pesi, tappetini ma soltanto di sentire e seguire il proprio corpo, l’istinto primordiale. Per questo riprende il nome di “animale”, per i gesti e le posizioni naturali alla base di questo allenamento flow. Quali sono i benefici principali?

L’allenamento a corpo libero Animal flow rinforza la parete addominale, aumenta la forza del core, dell’upper body e del dorso, riesce a ridurre i dolori lombari sin dalle prime posizioni e la differenza si vede subito dopo un’ora di esercizio. Con le movenze o posizioni tipiche di alcuni animali si migliora l’equilibrio, la forza articolare, la potenza muscolare e la consapevolezza del corpo. Ecco tutti i benefici:

Migliorare i movimenti consapevoli;

aumentare la resistenza muscolare e la forza;

aumentare la flessibilità e mobilità del corpo;

migliorare la coordinazione;

mantenere il peso forma;

aumentare l’energia.